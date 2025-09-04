Sube el plazo fijo: cuánto generas con $2.200.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo en pesos vuelve a ser atractivo tras la suba de tasas. Mirá cuánto podés ganar en 30 días con $2.200.000 en Banco Nación y otros bancos.

Con $2.200.000, las ganancias pueden variar hasta $26.000 según la entidad bancaria elegida.

El plazo fijo en pesos se posiciona otra vez como una de las principales alternativas para quienes buscan proteger sus ahorros. La suba de tasas en los bancos, impulsada por las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), abrió la pregunta sobre cuánto rinde esta inversión en el corto plazo.

Dentro de este escenario, el Banco Nación ofrece distintas opciones para quienes colocan su capital por 30 días. La diferencia entre hacerlo en sucursal o de forma electrónica marca rendimientos distintos y puede significar una ganancia extra en apenas un mes.

Cuánto ganas con un plazo fijo en Banco Nación a 30 días Según el Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación, invertir $2.200.000 a 30 días genera los siguientes resultados:

En caso de constituir el depósito en sucursal, los intereses son de $58.767,12, con una TNA del 32,50% y una TEA del 37,81%. El monto final que recibe el ahorrista después de un mes asciende a $2.258.767,12.

image El Banco Nación ofrece distintos rendimientos según si el plazo fijo se hace en sucursal o de manera electrónica. Si la operación se realiza en forma electrónica, los intereses alcanzan $84.986,30, con una TNA del 47,00% y una TEA del 58,59%. De esta manera, el capital final tras 30 días llega a $2.284.986,30.