Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.150.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo en pesos ofrece nuevos rendimientos tras la suba de tasas de los bancos. Conocé cuánto ganás con $1.150.000 a 30 días.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

El plazo fijo en pesos volvió a ganar protagonismo luego de la suba de tasas que aplicaron gran parte de los bancos. Con esta medida, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) busca incentivar el ahorro en moneda local y ofrecer una alternativa frente a la inflación.

En este escenario, los ahorristas se preguntan cuánto pueden obtener al inmovilizar $1.150.000 durante 30 días en el Banco Nación y cómo se comparan esos rendimientos con las propuestas de otras entidades financieras.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.150.000 a 30 días Según el simulador del Banco Nación, la colocación de un plazo fijo en pesos durante 30 días varía según el canal elegido por el cliente.

En una sucursal bancaria, el capital de $1.150.000 genera $30.719,18 en intereses. Al finalizar el mes, el ahorrista recibe un total de $1.180.719,18, con una TNA de 32,50% y una TEA de 37,81%.

image En la modalidad electrónica, el rendimiento es superior: los intereses alcanzan los $44.424,66, llevando el monto final a $1.194.424,66. En este caso, la TNA es de 47,00% y la TEA llega a 58,59%.