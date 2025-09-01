Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.150.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo en pesos volvió a ganar protagonismo luego de la suba de tasas que aplicaron gran parte de los bancos. Con esta medida, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) busca incentivar el ahorro en moneda local y ofrecer una alternativa frente a la inflación.
En este escenario, los ahorristas se preguntan cuánto pueden obtener al inmovilizar $1.150.000 durante 30 días en el Banco Nación y cómo se comparan esos rendimientos con las propuestas de otras entidades financieras.
Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.150.000 a 30 días
Según el simulador del Banco Nación, la colocación de un plazo fijo en pesos durante 30 días varía según el canal elegido por el cliente.
En una sucursal bancaria, el capital de $1.150.000 genera $30.719,18 en intereses. Al finalizar el mes, el ahorrista recibe un total de $1.180.719,18, con una TNA de 32,50% y una TEA de 37,81%.
En la modalidad electrónica, el rendimiento es superior: los intereses alcanzan los $44.424,66, llevando el monto final a $1.194.424,66. En este caso, la TNA es de 47,00% y la TEA llega a 58,59%.
Cuánto rinde $1.150.000 en otros bancos
Además del Banco Nación, los ahorristas pueden optar por realizar un plazo fijo en pesos en distintas entidades. Estos son los resultados estimados para un plazo de 30 días:
-
Banco Santander Argentina (38%): ganancia de $36.416 → total $1.186.416
-
Banco Galicia (44%): ganancia de $42.067 → total $1.192.067
-
Banco Provincia (45%): ganancia de $43.125 → total $1.193.125
-
Banco BBVA (51%): ganancia de $48.917 → total $1.198.917
-
Banco Macro (48%): ganancia de $46.000 → total $1.196.000
-
Banco Credicoop (47%): ganancia de $45.042 → total $1.195.042
-
ICBC Argentina (47,7%): ganancia de $45.635 → total $1.195.635
-
Banco Ciudad (35%): ganancia de $33.541 → total $1.183.541
-
Banco Bica (54%): ganancia de $51.750 → total $1.201.750
-
Banco CMF (55%): ganancia de $52.708 → total $1.202.708
-
Banco Comafi (47%): ganancia de $45.042 → total $1.195.042
-
Banco de Corrientes (50%): ganancia de $47.917 → total $1.197.917
-
Banco de Córdoba (52%): ganancia de $49.917 → total $1.199.917
-
Banco del Chubut (42,5%): ganancia de $40.729 → total $1.190.729
-
Banco del Sol (51%): ganancia de $48.917 → total $1.198.917
-
Banco Dino (45%): ganancia de $43.125 → total $1.193.125
-
Banco Hipotecario (hasta 52,5%): ganancia de $50.312 → total $1.200.312
-
Banco Julio (42%): ganancia de $40.250 → total $1.190.250
-
Banco Mariva (53%): ganancia de $50.792 → total $1.200.792
-
Banco Masventas (30%): ganancia de $28.750 → total $1.178.750
-
Banco Meridian (54,25%): ganancia de $51.979 → total $1.201.979
-
Banco Provincia de Tierra del Fuego (54%): ganancia de $51.750 → total $1.201.750
-
Banco VoII (54%): ganancia de $51.750 → total $1.201.750
-
BiBank (42%): ganancia de $40.250 → total $1.190.250
-
Crédito Regional (52%): ganancia de $49.917 → total $1.199.917
-
Reba (54%): ganancia de $51.750 → total $1.201.750