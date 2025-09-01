1 de septiembre de 2025 - 08:30

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.150.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo en pesos ofrece nuevos rendimientos tras la suba de tasas de los bancos. Conocé cuánto ganás con $1.150.000 a 30 días.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Foto:

BAE Negocios
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El plazo fijo en pesos volvió a ganar protagonismo luego de la suba de tasas que aplicaron gran parte de los bancos. Con esta medida, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) busca incentivar el ahorro en moneda local y ofrecer una alternativa frente a la inflación.

Leé además

Hacer un plazo fijo de $2.000.000 es un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $2.000.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
El ajuste de tasas del BCRA impacta en la ganancia mensual de los plazos fijos en pesos en todos los bancos.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.300.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco

En este escenario, los ahorristas se preguntan cuánto pueden obtener al inmovilizar $1.150.000 durante 30 días en el Banco Nación y cómo se comparan esos rendimientos con las propuestas de otras entidades financieras.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.150.000 a 30 días

Según el simulador del Banco Nación, la colocación de un plazo fijo en pesos durante 30 días varía según el canal elegido por el cliente.

En una sucursal bancaria, el capital de $1.150.000 genera $30.719,18 en intereses. Al finalizar el mes, el ahorrista recibe un total de $1.180.719,18, con una TNA de 32,50% y una TEA de 37,81%.

image

En la modalidad electrónica, el rendimiento es superior: los intereses alcanzan los $44.424,66, llevando el monto final a $1.194.424,66. En este caso, la TNA es de 47,00% y la TEA llega a 58,59%.

Cuánto rinde $1.150.000 en otros bancos

Además del Banco Nación, los ahorristas pueden optar por realizar un plazo fijo en pesos en distintas entidades. Estos son los resultados estimados para un plazo de 30 días:

  • Banco Santander Argentina (38%): ganancia de $36.416 → total $1.186.416

  • Banco Galicia (44%): ganancia de $42.067 → total $1.192.067

  • Banco Provincia (45%): ganancia de $43.125 → total $1.193.125

  • Banco BBVA (51%): ganancia de $48.917 → total $1.198.917

  • Banco Macro (48%): ganancia de $46.000 → total $1.196.000

  • Banco Credicoop (47%): ganancia de $45.042 → total $1.195.042

  • ICBC Argentina (47,7%): ganancia de $45.635 → total $1.195.635

  • Banco Ciudad (35%): ganancia de $33.541 → total $1.183.541

  • Banco Bica (54%): ganancia de $51.750 → total $1.201.750

  • Banco CMF (55%): ganancia de $52.708 → total $1.202.708

  • Banco Comafi (47%): ganancia de $45.042 → total $1.195.042

  • Banco de Corrientes (50%): ganancia de $47.917 → total $1.197.917

  • Banco de Córdoba (52%): ganancia de $49.917 → total $1.199.917

  • Banco del Chubut (42,5%): ganancia de $40.729 → total $1.190.729

  • Banco del Sol (51%): ganancia de $48.917 → total $1.198.917

  • Banco Dino (45%): ganancia de $43.125 → total $1.193.125

  • Banco Hipotecario (hasta 52,5%): ganancia de $50.312 → total $1.200.312

  • Banco Julio (42%): ganancia de $40.250 → total $1.190.250

  • Banco Mariva (53%): ganancia de $50.792 → total $1.200.792

  • Banco Masventas (30%): ganancia de $28.750 → total $1.178.750

  • Banco Meridian (54,25%): ganancia de $51.979 → total $1.201.979

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego (54%): ganancia de $51.750 → total $1.201.750

  • Banco VoII (54%): ganancia de $51.750 → total $1.201.750

  • BiBank (42%): ganancia de $40.250 → total $1.190.250

  • Crédito Regional (52%): ganancia de $49.917 → total $1.199.917

  • Reba (54%): ganancia de $51.750 → total $1.201.750

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El plazo fijo sigue siendo la opción más usada por los ahorristas que buscan un rendimiento seguro en pesos.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $700.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Comparar opciones permite a los ahorristas elegir la mejor alternativa según tasa, seguridad y modalidad de contratación.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $500.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo en agosto de 2025

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.100.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $750.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco