28 de agosto de 2025 - 08:30

Vuela el plazo fijo: cuánto ganas con $1.300.000 a 30 días en Banco Nación

Los bancos subieron las tasas de plazo fijo en pesos y algunos ya superan el 55% anual. Así cambia la ganancia por inmovilizar $1.300.000 a 30 días.

El ajuste de tasas del BCRA impacta en la ganancia mensual de los plazos fijos en pesos en todos los bancos.

El ajuste de tasas del BCRA impacta en la ganancia mensual de los plazos fijos en pesos en todos los bancos.

Foto:

Web
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El plazo fijo en pesos volvió a ganar protagonismo tras la suba de tasas que implementaron los bancos bajo la influencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Hoy, las entidades ofrecen rendimientos que van desde el 30% hasta más del 55% anual.

Leé además

El plazo fijo sigue siendo la opción más usada por los ahorristas que buscan un rendimiento seguro en pesos.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $700.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Comparar opciones permite a los ahorristas elegir la mejor alternativa según tasa, seguridad y modalidad de contratación.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $500.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco

Entre los bancos con mejores retornos aparecen el Banco CMF, con una tasa del 55%, y entidades como el Banco Provincia de Tierra del Fuego y Banco VOII, que llegan al 54%. También destacan el Banco Macro con 53,5% y el Banco Meridian con 52,5%, consolidándose entre las opciones más rentables del mercado.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.300.000 a 30 días

Según el Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación, el resultado varía si la operación se hace en sucursal o de manera electrónica. En la primera opción, el capital de $1.300.000 genera una ganancia de $34.726,03, alcanzando un total de $1.334.726,03 al final del período.

En cambio, en la modalidad online, el rendimiento sube a $50.219,18, con un monto acumulado de $1.350.219,18 gracias a una tasa más alta.

image
El Banco Naci&oacute;n ofrece diferentes rendimientos seg&uacute;n si la operaci&oacute;n se hace en ventanilla o de manera online.

El Banco Nación ofrece diferentes rendimientos según si la operación se hace en ventanilla o de manera online.

Cuánto rinde $1.300.000 en otros bancos

La comparación entre entidades financieras muestra diferencias importantes en la ganancia final a 30 días. Estos son los resultados estimados:

  • Banco Santander Argentina S.A.: 38% → $41.166

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 45% → $48.082

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 43% → $45.958

  • Banco BBVA Argentina S.A.: 45% → $48.082

  • Banco Macro S.A.: 53,5% → $57.808

  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 47% → $50.958

  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 47,7% → $51.808

  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 35% → $37.397

  • Banco Bica S.A.: 51% → $55.041

  • Banco CMF S.A.: 55% → $59.178

  • Banco Comafi Sociedad Anónima: 47% → $50.958

  • Banco de Corrientes S.A.: 50% → $54.109

  • Banco de Formosa S.A.: 32% → $34.178

  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 48,5% → $52.603

  • Banco del Chubut S.A.: 42,5% → $45.205

  • Banco del Sol S.A.: 51% → $55.041

  • Banco Dino S.A.: 42% → $44.452

  • Banco Hipotecario S.A.: 47,5% → $51.370

  • Banco Julio Sociedad Anónima: 38% → $41.166

  • Banco Mariva S.A.: 52% → $56.274

  • Banco Masventas S.A.: 30% → $32.877

  • Banco Meridian S.A.: 52,5% → $56.849

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 54% → $58.356

  • Banco VOII S.A.: 54% → $58.356

  • BIBANK S.A.: 42% → $44.452

  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 52% → $56.274

  • Reba Compañía Financiera S.A.: 54% → $58.356

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo en agosto de 2025

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.100.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $750.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
El Banco Nación ofrece mejores tasas en la operatoria online que en sucursal.

Cambia el plazo fijo: cuánto ganás con $1.300.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Los ahorristas comparan qué entidad conviene más para invertir sus pesos a corto plazo.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $600.000 en 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco