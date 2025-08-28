Vuela el plazo fijo: cuánto ganas con $1.300.000 a 30 días en Banco Nación

Los bancos subieron las tasas de plazo fijo en pesos y algunos ya superan el 55% anual. Así cambia la ganancia por inmovilizar $1.300.000 a 30 días.

El ajuste de tasas del BCRA impacta en la ganancia mensual de los plazos fijos en pesos en todos los bancos.

El plazo fijo en pesos volvió a ganar protagonismo tras la suba de tasas que implementaron los bancos bajo la influencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Hoy, las entidades ofrecen rendimientos que van desde el 30% hasta más del 55% anual.

Entre los bancos con mejores retornos aparecen el Banco CMF, con una tasa del 55%, y entidades como el Banco Provincia de Tierra del Fuego y Banco VOII, que llegan al 54%. También destacan el Banco Macro con 53,5% y el Banco Meridian con 52,5%, consolidándose entre las opciones más rentables del mercado.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.300.000 a 30 días Según el Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación, el resultado varía si la operación se hace en sucursal o de manera electrónica. En la primera opción, el capital de $1.300.000 genera una ganancia de $34.726,03, alcanzando un total de $1.334.726,03 al final del período.

En cambio, en la modalidad online, el rendimiento sube a $50.219,18, con un monto acumulado de $1.350.219,18 gracias a una tasa más alta.

image El Banco Nación ofrece diferentes rendimientos según si la operación se hace en ventanilla o de manera online. Cuánto rinde $1.300.000 en otros bancos La comparación entre entidades financieras muestra diferencias importantes en la ganancia final a 30 días. Estos son los resultados estimados: