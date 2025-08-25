Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.100.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo en pesos volvió a estar en el centro de la atención tras la suba de tasas que dispuso el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medida impactó de lleno en los bancos, que ajustaron sus rendimientos y generaron nuevas opciones para los ahorristas.
En este contexto, quienes buscan invertir $1.100.000 por 30 días encuentran diferencias significativas entre las alternativas que ofrece el Banco Nación y las de otras entidades financieras.
Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.100.000 a 30 días
Constituir un plazo fijo en Banco Nación por $1.100.000 a 30 días genera intereses distintos según el canal utilizado.
En sucursal, la TNA es de 27,50% y la TEA de 31,25%, lo que deja una ganancia de $26.671,23 y un total de $1.126.671,23. De forma electrónica, la TNA sube a 34,50% y la TEA a 40,52%, elevando el interés a $39.780,82 y el monto final a $1.139.780,82.
image
Banco Nación ofrece diferentes ganancias según la forma de constituir el depósito.
Cuánto rinde $1.100.000 a 30 días en otros bancos
Además del Banco Nación, otras entidades financieras ofrecen tasas más altas para los plazos fijos en pesos. Así se traduce la inversión de $1.100.000 a 30 días:
- Banco Santander Argentina S.A.: 38% → $34.833,33
- Banco Galicia y Buenos Aires S.A.: 45% → $41.250,00
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 43% → $39.416,67
- Banco BBVA Argentina S.A.: 43% → $39.416,67
- Banco Macro S.A.: 45% → $41.250,00
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 44% → $40.333,33
- ICBC Argentina: 46,3% → $42.491,67
- Banco Ciudad de Buenos Aires: 35% → $32.083,33
- Banco BICA S.A.: 45% → $41.250,00
- Banco CMF S.A.: 50% → $45.833,33
- Banco Comafi S.A.: 46,5% → $42.625,00
- Banco de Corrientes S.A.: 46% → $42.166,67
- Banco de Córdoba S.A.: 48,5% → $44.458,33
Préstamos
Cada banco establece tasas y condiciones diferentes para los préstamos en pesos, según el perfil del solicitante.
Freepik
- Banco del Chubut S.A.: 39,5% → $36.208,33
- Banco del Sol S.A.: 47% → $43.083,33
- Banco Dino S.A.: 42% → $38.500,00
- Banco Hipotecario S.A.: 45,5% → $41.708,33 / 48,5% → $44.458,33
- Banco Julio S.A.: 38% → $34.833,33
- Banco Mariva S.A.: 47% → $43.083,33
- Banco Masventas S.A.: 25% → $22.916,67
- Banco Meridian S.A.: 49% → $44.916,67
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 49% → $44.916,67
- Banco VOII S.A.: 49% → $44.916,67
- BiBank S.A.: 42% → $38.500,00
- Crédito Regional Cía. Financiera S.A.U.: 48% → $44.000,00
- REBA Cía. Financiera S.A.: 48% → $44.000,00
La comparación muestra que los rendimientos pueden variar más de $20.000 en un mes según el banco elegido, por lo que el análisis previo resulta clave al momento de decidir dónde invertir.