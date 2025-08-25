Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.100.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo en pesos subió y el Banco Nación actualizó sus tasas. Así queda la ganancia por $1.100.000 a 30 días frente a otros bancos del país.

Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo en agosto de 2025

El plazo fijo en pesos volvió a estar en el centro de la atención tras la suba de tasas que dispuso el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medida impactó de lleno en los bancos, que ajustaron sus rendimientos y generaron nuevas opciones para los ahorristas.

En este contexto, quienes buscan invertir $1.100.000 por 30 días encuentran diferencias significativas entre las alternativas que ofrece el Banco Nación y las de otras entidades financieras.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.100.000 a 30 días Constituir un plazo fijo en Banco Nación por $1.100.000 a 30 días genera intereses distintos según el canal utilizado.

En sucursal, la TNA es de 27,50% y la TEA de 31,25%, lo que deja una ganancia de $26.671,23 y un total de $1.126.671,23. De forma electrónica, la TNA sube a 34,50% y la TEA a 40,52%, elevando el interés a $39.780,82 y el monto final a $1.139.780,82.

image Banco Nación ofrece diferentes ganancias según la forma de constituir el depósito. Cuánto rinde $1.100.000 a 30 días en otros bancos Además del Banco Nación, otras entidades financieras ofrecen tasas más altas para los plazos fijos en pesos. Así se traduce la inversión de $1.100.000 a 30 días: