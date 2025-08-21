Cambia el plazo fijo: cuánto ganás con $1.300.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo en pesos se consolidó nuevamente como una de las alternativas más consultadas por los ahorristas argentinos, luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsara un ajuste en las tasas de interés y los bancos trasladaran esas variaciones a sus propuestas.

En este contexto, el Banco Nación actualizó sus números y ofrece distintas rentabilidades según el canal de constitución elegido, lo que genera una diferencia significativa en la ganancia final para quienes invierten $1.300.000 a 30 días.

El simulador del Banco Nación permite ver que los rendimientos cambian de forma considerable según se elija operar en sucursal o por canales digitales. En el caso de hacerlo en sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 27,50% , con una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 31,25% .

Bajo estas condiciones, una inversión de $1.300.000 durante 30 días deja como resultado un interés de $31.520,55 , llevando el monto final acumulado a $1.331.520,55 .

Cuando el mismo plazo fijo en pesos se constituye de manera electrónica, los números mejoran. La entidad ofrece una TNA del 34,50% y una TEA del 40,52% , lo que eleva los intereses generados en un mes a $47.013,70 .

La elección del canal y la entidad puede definir hasta $24.000 extra en un mes.

El capital total luego de los 30 días asciende a $1.347.013,70. Esta diferencia muestra cómo el canal elegido puede impactar en la rentabilidad final del ahorro.

Plazo fijo: cuánto rinde $1.300.000 en otros bancos

La comparación con el resto de los bancos muestra una amplia dispersión de tasas que impacta directamente en los intereses que puede ganar un ahorrista en apenas un mes. Estos son los rendimientos aproximados para un plazo fijo en pesos a 30 días con $1.300.000 de capital:

Banco Santander Argentina – 38%: $41.233 – Total $1.341.233

Banco Galicia – 45%: $48.082 – Total $1.348.082

Banco Provincia de Buenos Aires – 43%: $45.559 – Total $1.345.559

Banco BBVA – 43%: $45.559 – Total $1.345.559

Banco Macro – 45%: $48.082 – Total $1.348.082

Banco Credicoop – 44%: $46.820 – Total $1.346.820

ICBC – 46,3%: $49.488 – Total $1.349.488

Banco Ciudad – 31%: $33.082 – Total $1.333.082

Banco Bica – 45%: $48.082 – Total $1.348.082

Banco CMF – 48%: $51.233 – Total $1.351.233

Banco Comafi – 45%: $48.082 – Total $1.348.082

Banco de Corrientes – 44%: $46.820 – Total $1.346.820

Préstamos.jpg Entre los bancos privados, las tasas superan el 48% en algunas entidades digitales.

Banco de Formosa – 32%: $34.411 – Total $1.334.411

Banco de Córdoba – 48,5%: $51.767 – Total $1.351.767

Banco del Chubut – 39,5%: $42.671 – Total $1.342.671

Banco del Sol – 44%: $46.820 – Total $1.346.820

Banco Dino – 38%: $41.233 – Total $1.341.233

Banco Hipotecario – hasta 48,5%: $51.767 – Total $1.351.767

Banco Julio – 38%: $41.233 – Total $1.341.233

Banco Mariva – 46%: $49.315 – Total $1.349.315

Banco Masventas – 25%: $27.397 – Total $1.327.397

Banco Meridian – 44,5%: $47.397 – Total $1.347.397

Banco Provincia de Tierra del Fuego – hasta 46%: $49.315 – Total $1.349.315

Banco Voii – 48%: $51.233 – Total $1.351.233

Bibank – 42%: $44.548 – Total $1.344.548

Crédito Regional – 46%: $49.315 – Total $1.349.315

Reba – 48%: $51.233 – Total $1.351.233

La diferencia entre bancos es clara: mientras algunas entidades conservan tasas bajas, como el Banco Ciudad o el Banco Masventas, otras superan el 48% anual, generando más de $51.000 de intereses en un solo mes.