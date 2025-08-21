21 de agosto de 2025 - 08:29

Cambia el plazo fijo: cuánto ganás con $1.300.000 a 30 días en Banco Nación

El Banco Nación y otras entidades modificaron la tasa del plazo fijo en pesos, generando nuevos cálculos para quienes buscan invertir.

El Banco Nación ofrece mejores tasas en la operatoria online que en sucursal.

El Banco Nación ofrece mejores tasas en la operatoria online que en sucursal.

Foto:

La Nación
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El plazo fijo en pesos se consolidó nuevamente como una de las alternativas más consultadas por los ahorristas argentinos, luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsara un ajuste en las tasas de interés y los bancos trasladaran esas variaciones a sus propuestas.

Leé además

Los ahorristas comparan qué entidad conviene más para invertir sus pesos a corto plazo.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $600.000 en 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $900.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco

En este contexto, el Banco Nación actualizó sus números y ofrece distintas rentabilidades según el canal de constitución elegido, lo que genera una diferencia significativa en la ganancia final para quienes invierten $1.300.000 a 30 días.

Cuánto gana un plazo fijo en Banco Nación con $1.300.000 a 30 días

El simulador del Banco Nación permite ver que los rendimientos cambian de forma considerable según se elija operar en sucursal o por canales digitales. En el caso de hacerlo en sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 27,50%, con una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 31,25%.

Bajo estas condiciones, una inversión de $1.300.000 durante 30 días deja como resultado un interés de $31.520,55, llevando el monto final acumulado a $1.331.520,55.

image
La elección del canal y la entidad puede definir hasta $24.000 extra en un mes.

La elección del canal y la entidad puede definir hasta $24.000 extra en un mes.

Cuando el mismo plazo fijo en pesos se constituye de manera electrónica, los números mejoran. La entidad ofrece una TNA del 34,50% y una TEA del 40,52%, lo que eleva los intereses generados en un mes a $47.013,70.

El capital total luego de los 30 días asciende a $1.347.013,70. Esta diferencia muestra cómo el canal elegido puede impactar en la rentabilidad final del ahorro.

Plazo fijo: cuánto rinde $1.300.000 en otros bancos

La comparación con el resto de los bancos muestra una amplia dispersión de tasas que impacta directamente en los intereses que puede ganar un ahorrista en apenas un mes. Estos son los rendimientos aproximados para un plazo fijo en pesos a 30 días con $1.300.000 de capital:

  • Banco Santander Argentina – 38%: $41.233 – Total $1.341.233

  • Banco Galicia – 45%: $48.082 – Total $1.348.082

  • Banco Provincia de Buenos Aires – 43%: $45.559 – Total $1.345.559

  • Banco BBVA – 43%: $45.559 – Total $1.345.559

  • Banco Macro – 45%: $48.082 – Total $1.348.082

  • Banco Credicoop – 44%: $46.820 – Total $1.346.820

  • ICBC – 46,3%: $49.488 – Total $1.349.488

  • Banco Ciudad – 31%: $33.082 – Total $1.333.082

  • Banco Bica – 45%: $48.082 – Total $1.348.082

  • Banco CMF – 48%: $51.233 – Total $1.351.233

  • Banco Comafi – 45%: $48.082 – Total $1.348.082

  • Banco de Corrientes – 44%: $46.820 – Total $1.346.820

Préstamos.jpg
Entre los bancos privados, las tasas superan el 48% en algunas entidades digitales.

Entre los bancos privados, las tasas superan el 48% en algunas entidades digitales.

  • Banco de Formosa – 32%: $34.411 – Total $1.334.411

  • Banco de Córdoba – 48,5%: $51.767 – Total $1.351.767

  • Banco del Chubut – 39,5%: $42.671 – Total $1.342.671

  • Banco del Sol – 44%: $46.820 – Total $1.346.820

  • Banco Dino – 38%: $41.233 – Total $1.341.233

  • Banco Hipotecario – hasta 48,5%: $51.767 – Total $1.351.767

  • Banco Julio – 38%: $41.233 – Total $1.341.233

  • Banco Mariva – 46%: $49.315 – Total $1.349.315

  • Banco Masventas – 25%: $27.397 – Total $1.327.397

  • Banco Meridian – 44,5%: $47.397 – Total $1.347.397

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego – hasta 46%: $49.315 – Total $1.349.315

  • Banco Voii – 48%: $51.233 – Total $1.351.233

  • Bibank – 42%: $44.548 – Total $1.344.548

  • Crédito Regional – 46%: $49.315 – Total $1.349.315

  • Reba – 48%: $51.233 – Total $1.351.233

La diferencia entre bancos es clara: mientras algunas entidades conservan tasas bajas, como el Banco Ciudad o el Banco Masventas, otras superan el 48% anual, generando más de $51.000 de intereses en un solo mes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hacer un plazo fijo es un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.500.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Comparativa completa de rendimientos de plazos fijos en pesos entre bancos públicos y privados.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.300.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco
Las tasas de caución bursátil se disparan hasta un 70% y superan al plazo fijo.

Las tasas de caución bursátil se disparan hasta un 70% y superan al plazo fijo: cómo funciona

Por Redacción Economía
Qué significa ordenar todos los billetes para que miren para el mismo lado, según la psicología.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $450.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco