14 de agosto de 2025 - 08:39

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $450.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Las tasas de los plazos fijos cambiaron en los principales bancos. Mirá cuánto podés ganar en 30 días con $450.000 según cada entidad.

Qué significa ordenar todos los billetes para que miren para el mismo lado, según la psicología.

Qué significa ordenar todos los billetes para que miren para el mismo lado, según la psicología.

Foto:

Web
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Las tasas de interés del plazo fijo en pesos registraron cambios en los principales bancos del país, en un contexto de menor presión cambiaria y expectativas por nuevas definiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Leé además

Comparando bancos, las tasas van del 25% al 42%, según la entidad y modalidad.

Sube otra vez el plazo fijo: cuánto ganás con $1.110.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco
Tasas de plazos fijos en alza impulsan mejores rendimientos para ahorristas.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $800.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco

El Banco Nación actualizó sus porcentajes y los rendimientos para depósitos a 30 días muestran variaciones según el canal utilizado. Con el nuevo esquema, quienes constituyan un plazo fijo de $450.000 en el Banco Nación recibirán un rendimiento distinto si operan en sucursal o a través de medios electrónicos, con una diferencia de más de $5.000 en los intereses generados en un mes.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $450.000 a 30 días

De acuerdo con el simulador de la entidad, si un cliente realiza un plazo fijo en pesos por $450.000 a 30 días en una sucursal del Banco Nación, obtendrá una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 33,84%. Con estas condiciones, los intereses generados al vencimiento serán de $10.910,96, alcanzando un monto final de $460.910,96.

image

En cambio, si la operación se concreta a través de un canal electrónico, el rendimiento mejora considerablemente. En este caso, la TNA es del 44,00% y la TEA del 54,07%, lo que se traduce en intereses por $16.273,97. Así, el monto total al finalizar los 30 días será de $466.273,97.

Cuánto rinde $450.000 en otros bancos a 30 días

A continuación, el detalle de la TNA ofrecida por cada entidad y la ganancia estimada para un plazo fijo en pesos de $450.000 a 30 días:

  • Banco Santander Argentina S.A.: 35% – $12.945,21

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 43% – $15.890,41

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 35% – $12.945,21

  • Banco BBVA Argentina S.A.: 35% – $12.945,21

  • Banco Macro S.A.: 38% – $14.058,90

  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 42% – $15.507,53

  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 42,85% – $15.805,72

  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 31% – $11.462,60

  • Banco Bica S.A.: 42% – $15.507,53

  • Banco CMF S.A.: 44% – $16.273,97

  • Banco Comafi S.A.: 39% – $14.442,19

  • Banco de Corrientes S.A.: 41% – $15.124,31

  • Banco de Formosa S.A.: 30% – $11.095,89

  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 44% – $16.273,97

Préstamos
Cada banco establece tasas y condiciones diferentes para los préstamos en pesos, según el perfil del solicitante.

Cada banco establece tasas y condiciones diferentes para los préstamos en pesos, según el perfil del solicitante.

  • Banco del Chubut S.A.: 38% – $14.058,90

  • Banco del Sol S.A.: 40% – $14.825,00

  • Banco Dino S.A.: 35% – $12.945,21

  • Banco Hipotecario S.A.: 42,5% – $15.691,10

  • Banco Julio S.A.: 38% – $14.058,90

  • Banco Mariva S.A.: 44% – $16.273,97

  • Banco Masventas S.A.: 25% – $9.246,57

  • Banco Meridian S.A.: 43,5% – $16.021,23

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 40,5% – $15.012,67

  • Banco VOII S.A.: 44% – $16.273,97

  • Bibank S.A.: 39% – $14.442,19

  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 44% – $16.273,97

  • Reba Compañía Financiera S.A.: 43% – $15.890,41

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $250.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco
Algunas entidades superan el 38% de TNA y ofrecen mayores rendimientos que el Nación.

Sube el plazo fijo: cuánto rinde $1.400.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco
Con $2.000.000 a 30 días, la ganancia supera los $60.000 por canal electrónico.

Sube el plazo fijo otra vez: cuánto ganas con $2.000.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Hacer un plazo fijo un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $800.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco