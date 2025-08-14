Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $450.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Las tasas de los plazos fijos cambiaron en los principales bancos. Mirá cuánto podés ganar en 30 días con $450.000 según cada entidad.

Las tasas de interés del plazo fijo en pesos registraron cambios en los principales bancos del país, en un contexto de menor presión cambiaria y expectativas por nuevas definiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El Banco Nación actualizó sus porcentajes y los rendimientos para depósitos a 30 días muestran variaciones según el canal utilizado. Con el nuevo esquema, quienes constituyan un plazo fijo de $450.000 en el Banco Nación recibirán un rendimiento distinto si operan en sucursal o a través de medios electrónicos, con una diferencia de más de $5.000 en los intereses generados en un mes.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $450.000 a 30 días De acuerdo con el simulador de la entidad, si un cliente realiza un plazo fijo en pesos por $450.000 a 30 días en una sucursal del Banco Nación, obtendrá una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 33,84%. Con estas condiciones, los intereses generados al vencimiento serán de $10.910,96, alcanzando un monto final de $460.910,96.

image En cambio, si la operación se concreta a través de un canal electrónico, el rendimiento mejora considerablemente. En este caso, la TNA es del 44,00% y la TEA del 54,07%, lo que se traduce en intereses por $16.273,97. Así, el monto total al finalizar los 30 días será de $466.273,97.

Cuánto rinde $450.000 en otros bancos a 30 días A continuación, el detalle de la TNA ofrecida por cada entidad y la ganancia estimada para un plazo fijo en pesos de $450.000 a 30 días: