19 de agosto de 2025 - 08:30

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $900.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

El Banco Nación ajustó sus tasas de plazo fijo en pesos. Mirá cuánto rinde $900.000 a 30 días y cómo se comparan con otros bancos del país.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Foto:

BAE Negocios
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El plazo fijo en pesos vuelve a estar en el centro de la escena luego de que gran parte de los bancos ajustaran a la baja sus tasas de interés, en un contexto marcado por la estabilidad cambiaria y las decisiones que prepara el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Leé además

Hacer un plazo fijo es un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.500.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Comparativa completa de rendimientos de plazos fijos en pesos entre bancos públicos y privados.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.300.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco

En este marco, el Banco Nación actualizó los rendimientos para quienes apuestan a colocar sus ahorros en depósitos a 30 días. Con un capital de $900.000, los resultados varían según el canal elegido para constituir la inversión.

Plazo fijo: cuánto ganás con $900.000 en 30 días en Banco Nación y otras entidades

El Banco Nación presenta dos alternativas de inversión a 30 días para un plazo fijo en pesos. Si el trámite se realiza de manera presencial en sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 29,50%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 33,84%. Bajo esta modalidad, los intereses generados son de $21.821,92 y el monto total asciende a $921.821,92.

image
Los bancos privados y digitales superan las tasas del Naci&oacute;n.

Los bancos privados y digitales superan las tasas del Nación.

En cambio, quienes opten por hacer la operación de manera electrónica obtienen un rendimiento mayor: la TNA se ubica en 44% y la TEA en 54,07%. En ese caso, los intereses alcanzan los $32.547,95, llevando el capital final a $932.547,95.

La diferencia entre hacerlo en ventanilla o por home banking resulta significativa y muestra cómo, dentro del mismo banco, los rendimientos pueden cambiar de forma considerable según el canal de contratación.

Cuánto rinde $900.000 en otros bancos

Así quedarían los intereses aproximados a 30 días para un capital de $900.000, según la tasa nominal anual (TNA) que publica cada entidad:

  • Banco Santander Argentina – 35% → gana $25.753

  • Banco Galicia – 47% → gana $34.795

  • Banco Provincia de Buenos Aires – 39% → gana $28.918

  • Banco BBVA Argentina – 40% → gana $29.589

  • Banco Macro – 39% → gana $28.918

  • Banco Credicoop – 42% → gana $31.011

  • ICBC Argentina – 42,85% → gana $31.625

  • Banco Ciudad de Buenos Aires – 31% → gana $22.814

  • Banco Bica – 45% → gana $32.946

  • Banco CMF – 55% → gana $40.219

  • Banco Comafi – 43% → gana $31.682

  • Banco de Corrientes – 44% → gana $32.314

  • Banco de Formosa – 32% → gana $23.484

  • Banco de Córdoba – 44% → gana $32.314

  • Banco del Chubut – 38% → gana $28.246

  • Banco del Sol – 44% → gana $32.314

Préstamos personales.jpg
Las diferencias de rentabilidad muestran la importancia de comparar opciones antes de invertir.

Las diferencias de rentabilidad muestran la importancia de comparar opciones antes de invertir.

  • Banco Dino – 38% → gana $28.246

  • Banco Hipotecario – 48,5% → gana $35.756

  • Banco Julio – 38% → gana $28.246

  • Banco Mariva – 44% → gana $32.314

  • Banco Masventas – 25% → gana $18.493

  • Banco Meridian – 44,5% → gana $32.660

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego – 46% → gana $33.632

  • Banco VoII – 46% → gana $33.632

  • Bibank – 42% → gana $31.011

  • Crédito Regional – 44% → gana $32.314

  • Reba Compañía Financiera – 46% → gana $33.632

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las tasas de caución bursátil se disparan hasta un 70% y superan al plazo fijo.

Las tasas de caución bursátil se disparan hasta un 70% y superan al plazo fijo: cómo funciona

Por Redacción Economía
Qué significa ordenar todos los billetes para que miren para el mismo lado, según la psicología.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $450.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco
Comparando bancos, las tasas van del 25% al 42%, según la entidad y modalidad.

Sube otra vez el plazo fijo: cuánto ganás con $1.110.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco
Tasas de plazos fijos en alza impulsan mejores rendimientos para ahorristas.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $800.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco