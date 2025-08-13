Sube otra vez el plazo fijo: cuánto ganás con $1.110.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

El plazo fijo en pesos volvió a ajustarse esta semana en gran parte de los bancos, en un contexto de menor presión cambiaria y expectativa por nuevas decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las entidades financieras aplicaron recortes en sus tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días desde los $100.000.
Para quienes buscan invertir de manera segura, el Banco Nación ofrece diferentes rendimientos según el canal de contratación. Con un capital de $1.100.000, la modalidad elegida impacta directamente en los intereses ganados y el monto final a los 30 días.
Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.100.000 a 30 días
Comparando las tasas de ayer con las actuales, los plazos fijos muestran un ajuste leve pero notable. Ayer, la TNA en sucursal era de 27,50% y la TEA de 31,25%, mientras que hoy sube a 29,50% de TNA y 33,84% de TEA. Por el canal electrónico, la TNA pasó de 37,00% a 44,00% y la TEA de 43,98% a 54,07%.
Con estos cambios, un capital de $1.100.000 en sucursal genera $26.671,23 de intereses, sumando un total de $1.126.671,23. En el canal electrónico, los intereses alcanzan $39.780,82, con un total de $1.139.780,82. La comparación deja en evidencia cómo la modalidad de contratación y la actualización de tasas impactan en el rendimiento final.