Sube otra vez el plazo fijo: cuánto ganás con $1.110.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

La TNA de Banco Nación en sucursal subió de 27,50% a 29,50%, mientras que por canal electrónico pasó de 37% a 44% en 30 días.

El plazo fijo en pesos volvió a ajustarse esta semana en gran parte de los bancos, en un contexto de menor presión cambiaria y expectativa por nuevas decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las entidades financieras aplicaron recortes en sus tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días desde los $100.000.

Para quienes buscan invertir de manera segura, el Banco Nación ofrece diferentes rendimientos según el canal de contratación. Con un capital de $1.100.000, la modalidad elegida impacta directamente en los intereses ganados y el monto final a los 30 días.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.100.000 a 30 días Comparando las tasas de ayer con las actuales, los plazos fijos muestran un ajuste leve pero notable. Ayer, la TNA en sucursal era de 27,50% y la TEA de 31,25%, mientras que hoy sube a 29,50% de TNA y 33,84% de TEA. Por el canal electrónico, la TNA pasó de 37,00% a 44,00% y la TEA de 43,98% a 54,07%.

image Con estos cambios, un capital de $1.100.000 en sucursal genera $26.671,23 de intereses, sumando un total de $1.126.671,23. En el canal electrónico, los intereses alcanzan $39.780,82, con un total de $1.139.780,82. La comparación deja en evidencia cómo la modalidad de contratación y la actualización de tasas impactan en el rendimiento final.

Plazo fijo en otros bancos con $1.100.000 Banco de la Nación Argentina : 39 %, intereses aproximados $156.120

: 39 %, intereses aproximados $156.120 Banco Santander Argentina S.A. : 35 %, $138.500

: 35 %, $138.500 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. : 39 %, $156.120

: 39 %, $156.120 Banco de la Provincia de Buenos Aires : 35 %, $138.500

: 35 %, $138.500 Banco BBVA Argentina S.A. : 35 %, $138.500

: 35 %, $138.500 Banco Macro S.A. : 35,5 %, $139.960

: 35,5 %, $139.960 Banco Credicoop Cooperativo Limitado : 39 %, $156.120

: 39 %, $156.120 Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. : 38,4 %, $153.120

: 38,4 %, $153.120 Banco de la Ciudad de Buenos Aires : 31 %, $136.100

: 31 %, $136.100 Banco BICA S.A. : 42 %, $168.120

: 42 %, $168.120 Banco CMF S.A. : 38 %, $145.600

: 38 %, $145.600 Banco COMAFI S.A. : 36,5 %, $140.750

: 36,5 %, $140.750 Banco de Corrientes S.A. : 41 %, $151.100

: 41 %, $151.100 Banco de Formosa S.A. : 30 %, $132.000

: 30 %, $132.000 Banco de la Provincia de Córdoba S.A. : 38 %, $145.600

: 38 %, $145.600 Banco del Chubut S.A.: 38 %, $145.600