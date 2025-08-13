13 de agosto de 2025 - 08:22

Sube otra vez el plazo fijo: cuánto ganás con $1.110.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

La TNA de Banco Nación en sucursal subió de 27,50% a 29,50%, mientras que por canal electrónico pasó de 37% a 44% en 30 días.

Comparando bancos, las tasas van del 25% al 42%, según la entidad y modalidad.

Por Melisa Sbrocco

El plazo fijo en pesos volvió a ajustarse esta semana en gran parte de los bancos, en un contexto de menor presión cambiaria y expectativa por nuevas decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las entidades financieras aplicaron recortes en sus tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días desde los $100.000.

Para quienes buscan invertir de manera segura, el Banco Nación ofrece diferentes rendimientos según el canal de contratación. Con un capital de $1.100.000, la modalidad elegida impacta directamente en los intereses ganados y el monto final a los 30 días.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.100.000 a 30 días

Comparando las tasas de ayer con las actuales, los plazos fijos muestran un ajuste leve pero notable. Ayer, la TNA en sucursal era de 27,50% y la TEA de 31,25%, mientras que hoy sube a 29,50% de TNA y 33,84% de TEA. Por el canal electrónico, la TNA pasó de 37,00% a 44,00% y la TEA de 43,98% a 54,07%.

image

Con estos cambios, un capital de $1.100.000 en sucursal genera $26.671,23 de intereses, sumando un total de $1.126.671,23. En el canal electrónico, los intereses alcanzan $39.780,82, con un total de $1.139.780,82. La comparación deja en evidencia cómo la modalidad de contratación y la actualización de tasas impactan en el rendimiento final.

Plazo fijo en otros bancos con $1.100.000

  • Banco de la Nación Argentina: 39 %, intereses aproximados $156.120
  • Banco Santander Argentina S.A.: 35 %, $138.500
  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 39 %, $156.120
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 35 %, $138.500
  • Banco BBVA Argentina S.A.: 35 %, $138.500
  • Banco Macro S.A.: 35,5 %, $139.960
  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 39 %, $156.120
  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 38,4 %, $153.120
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 31 %, $136.100
  • Banco BICA S.A.: 42 %, $168.120
  • Banco CMF S.A.: 38 %, $145.600
  • Banco COMAFI S.A.: 36,5 %, $140.750
  • Banco de Corrientes S.A.: 41 %, $151.100
  • Banco de Formosa S.A.: 30 %, $132.000
  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 38 %, $145.600
  • Banco del Chubut S.A.: 38 %, $145.600
  • Banco del Sol S.A.: 37,5 %, $143.250
  • Banco DINO S.A.: 35 %, $138.500
  • Banco Hipotecario S.A.: 38,5 %, $154.750
  • Banco Julio S.A.: 38 %, $145.600
  • Banco MARIVA S.A.: 39 %, $156.120
  • Banco Masventas S.A.: 25 %, $137.500
  • Banco Meridian S.A.: 41 %, $151.100
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 40,5 %, $149.550
  • Banco VOII S.A.: 41 %, $151.100
  • BIBANK S.A.: 36 %, $145.600
  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 38 %, $145.600
  • REBA Compañía Financiera S.A.: 41 %, $151.100
