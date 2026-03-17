El Gobierno confirmó la eliminación del programa Volver al Trabajo: cuándo será el último pago

El Gobierno anunció este martes que a partir del próximo mes finalizará el programaVolver al Trabajo, el cual tiene como beneficiarios a las personas transferidas del programa Potencial Trabajo. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano confirmó que el 9 de abril será el día donde se pagará la última asignación.
Asimismo, la cartera de Sandra Pettovello señaló que las personas inscriptas en el programa fueron notificadas por correo electrónico y por la aplicación Mi Argentina de esta medida. Además, el comunicado señala que quienes estén interesados en capacitarse podrán acceder a vouchers para capacitación laboral.
Qué era Volver al Trabajo
El programa buscaba que los beneficiarios pudieran mejorar sus oportunidades de insertarse en el mundo laboral. Esto se realizaba a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.
Durante el tiempo que el Programa estuvo en vigencia, los beneficiarios recibieron una asignación dineraria mensual fija no remunerativa de$78.000. Según informó el Gobierno, el programa tenía vigencia de 24 meses y era compatible con personas que percibían: Asignación Universal por Hijo; Asignación Universal por Embarazo para Protección Social y prestaciones de carácter alimentario.
Además, podían acceder al Programa trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo Social o Monotributo categoría A; trabajadores registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares; trabajadores rurales que realicen trabajos temporarios o estacionales, entre otros.
Volver al Trabajo será reemplazado por vouchers
Hasta marzo de este año, el Programa alcanzaba a más de 900 mil personas. A partir de mayo, estos planes sociales serán reconvertidos en capacitaciones laborales certificadas y los pagos directos finalizarán. Los beneficiarios fueron notificados por el cierre y, quienes lo desean, podrán inscribirse en el nuevo sistema que prioriza la formación y la inserción laboral.