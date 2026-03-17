17 de marzo de 2026 - 19:27

El Gobierno confirmó la eliminación del programa Volver al Trabajo: cuándo será el último pago

El Ministerio de Capital Humano comunicó la fecha de cierre de la asignación, la cual será reemplazada por vouchers.

Los beneficiarios deben cumplir con las nuevas condiciones para no perder las asignaciones.

Los beneficiarios deben cumplir con las nuevas condiciones para no perder las asignaciones.

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LM Neuquén
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno anunció este martes que a partir del próximo mes finalizará el programa Volver al Trabajo, el cual tiene como beneficiarios a las personas transferidas del programa Potencial Trabajo. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano confirmó que el 9 de abril será el día donde se pagará la última asignación.

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Asimismo, la cartera de Sandra Pettovello señaló que las personas inscriptas en el programa fueron notificadas por correo electrónico y por la aplicación Mi Argentina de esta medida. Además, el comunicado señala que quienes estén interesados en capacitarse podrán acceder a vouchers para capacitación laboral.

Qué era Volver al Trabajo

El programa buscaba que los beneficiarios pudieran mejorar sus oportunidades de insertarse en el mundo laboral. Esto se realizaba a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, emitió un mensaje grabado
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, emitió un mensaje grabado
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, emitió un mensaje grabado

Durante el tiempo que el Programa estuvo en vigencia, los beneficiarios recibieron una asignación dineraria mensual fija no remunerativa de $78.000. Según informó el Gobierno, el programa tenía vigencia de 24 meses y era compatible con personas que percibían: Asignación Universal por Hijo; Asignación Universal por Embarazo para Protección Social y prestaciones de carácter alimentario.

Además, podían acceder al Programa trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo Social o Monotributo categoría A; trabajadores registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares; trabajadores rurales que realicen trabajos temporarios o estacionales, entre otros.

Volver al Trabajo será reemplazado por vouchers

Hasta marzo de este año, el Programa alcanzaba a más de 900 mil personas. A partir de mayo, estos planes sociales serán reconvertidos en capacitaciones laborales certificadas y los pagos directos finalizarán. Los beneficiarios fueron notificados por el cierre y, quienes lo desean, podrán inscribirse en el nuevo sistema que prioriza la formación y la inserción laboral.

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