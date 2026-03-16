Lanzan plan de retiros voluntarios en Anses: acuerdos de hasta $80 millones

El gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo plan de retiro voluntario para trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) , como parte de su política de reducción del empleo público y reorganización del Estado.

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La medida quedó formalizada a través de la Resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y establece un régimen denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) , que permitirá a los empleados desvincularse del organismo mediante un acuerdo mutuo.

El programa forma parte de las políticas de transformación y modernización del Estado, impulsadas con el aval de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda, y apunta a reducir la planta permanente del sector público.

El plan alcanza a los trabajadores de Anses que cuenten con al menos dos años de antigüedad en el organismo. La Dirección General de Recursos Humanos será la encargada de implementar el proceso y aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación, que deberán firmarse ante la autoridad administrativa del trabajo.

Para la tramitación de los acuerdos, se habilitó la representación del organismo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, donde se formalizarán las extinciones laborales.

El régimen fue elaborado tras un proceso administrativo que incluyó evaluaciones presupuestarias y jurídicas, en línea con la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo de Anses Nº 305/98 “E”.

Exclusiones del programa de retiros voluntarios en Anses

La normativa establece que no podrán adherirse al plan:

Personas procesadas o condenadas por delitos contra la administración pública.

Trabajadores involucrados en procedimientos disciplinarios.

Empleados que hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado su renuncia.

Personal mayor de 62 años.

Agentes con litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos.

Además, quienes ocupen cargos sindicales deberán renunciar a esa representación y a la tutela sindical para acceder al beneficio.

ANSES pagos.jpg Nuevo plan de retiro voluntario para el personal de Anses Archivo

Indemnización y condiciones para el retiro voluntario en Anses

La adhesión implica la extinción definitiva del vínculo laboral por mutuo acuerdo y el trabajador deberá declarar que no tiene reclamos pendientes contra el organismo.

También se establece una restricción para volver al Estado: quienes acepten el retiro no podrán ser reincorporados al sector público nacional durante cinco años, bajo ninguna modalidad de contratación.

Como compensación, el plan prevé una gratificación extraordinaria de egreso equivalente al 90% del salario bruto por cada año de antigüedad, calculado sobre los conceptos mensuales habituales, con un tope de 24 sueldos.

El pago se realizará en una sola cuota hasta los 80 millones de pesos. En caso de superar ese monto, se abonará en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Los trabajadores interesados podrán adherirse hasta el 5 de abril. En los casos de empleados que se encuentren de licencia anual o por maternidad, la firma del acuerdo podrá postergarse hasta la finalización de la licencia.

Dentro del cronograma oficial, el 21 de marzo aparece como una fecha clave para avanzar con una nueva etapa de recortes en organismos públicos, en la que se estima que al menos 5.000 cargos podrían quedar vacantes.