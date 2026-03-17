Comercio electrónico: en un año, crecieron 30% las compras en el exterior

En 2025, según el relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , la facturación del e-commerce superó los $34 billones (millones de millones). Esto marca un incremento del 55% con respecto a los 22 billones de 2024; cuando la inflación interanual fue del 31,5%.

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El aumento estuvo impulsado por la suba en el ticket promedio, que creció 46% en comparación con el año anterior y pasó de $92 mil a $134 mil. Esto, mientras la cantidad de órdenes de compra apenas subió un 3% entre 2024 y 2025. Las unidades vendidas también registraron un incremento interanual del 28% y se alcanzaron los 645 millones de productos vendidos en la Argentina.

En cuanto al reparto nacional de la facturación , Gran Buenos Aires y CABA representan el 52% del total, con un crecimiento de 10 puntos porcentuales en el último año. Le siguen en importancia el Litoral (12%), Córdoba (9%), Sur (9%), NOA (7%), Cuyo (5%) y Buenos Aires (5%). Esta última provincia alcanzaba el 17% en 2024.

En la presentación de los datos a la prensa, el director Institucional de CACE, Gustavo Sambucetti , detalló que en 2025 hubo 1,3 millones de nuevos compradores online -una proyección en base a datos de población conectada del Indec-, lo que lleva el total a más de 25 millones de argentinos.

Entre los encuestados (1.100 personas en todo el país), 6 de cada 10 realizaron al menos una compra online al mes. Sambucetti resaltó que 6% de los consultados compra varias veces por semana, 13% una vez por semana, lo que significa que casi 2 de cada 10 compra con una frecuencia semanal o con mayor asiduidad (se pasó de 17% a 19%). Estos compradores cotidianos se concentran en el público ABC1, entre 21 y 24 años, y de AMBA.

Asimismo, se mantiene la modalidad de consulta online previa a la compra presencial: más de 8 de cada 10 consumidores busca en apps o páginas del comercio, o en marketplaces antes de decidirse. En cambio, ganaron importancia las reseñas, que pasaron del 18% en 2024 al 23% en 2025.

Compras online: 70% de los argentinos investiga por internet antes de comprar Compras online: más de 80% de los argentinos investiga por internet antes de comprar

Compras en el exterior

El estudio, que analiza “¿Cómo compramos y vendemos online los argentinos?”, realizado por Kantar para CACE, comenzó a indagar sobre las compras en el exterior en 2024, lo que permite hacer una primera comparación interanual. El relevamiento muestra que se pasó de una 37% en 2024 a 47% en 2025 (10 puntos porcentuales más o un 30% de incremento).

También se observa un cambio en las plataformas más utilizadas, dos que ni siquiera figuraban entre las mencionadas, Temu y Shein, pasaron a ocupar el primer y tercer lugar, respectivamente. Mercado Libre, que estaba en el podio, se ubica en el segundo puesto. Y otras, como Amazon, AliExpress, Ebay y Tienda Mía perdieron participación.

El crecimiento de las compras en el exterior es impulsado por quienes son consumidores cotidianos por el canal digital, pero se observa también un crecimiento de quienes adquirieron por primera vez productos de otros países hace menos de 6 meses.

Sambucetti aclaró que, pese a ese incremento, las compras vía courier apenas alcanzan entre el 4 y el 5% de las ventas totales del comercio electrónico.

Aumentaron un 100% las compras de argentinos en sitios del exterior Aumentaron las compras de argentinos en sitios del exterior

Categorías más populares

Los primeros puestos entre las categorías de productos o servicios más populares se mantuvieron sin variaciones. Movilidad y transporte (aplicaciones como Uber, Cabify, Didi, inDrive) está en el primer lugar, seguido por Indumentaria no deportiva en el segundo, e Indumentaria y artículos deportivos en el tercero.

Entradas a espectáculos y eventos se sostuvo en el cuarto. En cambio, Productos de belleza subió del sexto al quinto lugar, y Productos para el cuidado personal se elevó del octavo al sexto. Como contraparte, Pasajes y turismo cayó del quinto puesto al séptimo.

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En cambio, cuando se analiza la facturación, el orden es distinto:

Pasajes y Turismo Alimentos, Bebidas y Artículos de limpieza Equipos de audio, imagen, consolas, TI y telefonía Artículos para el hogar (muebles, decoración) Electrodomésticos (línea blanca y marrón) Deportes Indumentaria (no deportiva) Accesorios para autos, motos y otros vehículos Cosmética y Perfumería Artículos de oficina Materiales y Herramientas de construcción Infantiles

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Perspectivas

El relevamiento incluye tanto a consumidores (demanda) como empresas (oferta). Cuatro de cada diez empresarios consultados (45%) consideraron que el nivel de actividad del comercio electrónico fue mejor en 2025 que en 2024.

Por otra parte, casi 6 de cada 10 (59%) tiene buenas expectativas del desempeño que tendrá este año y opina que en 2026 le irá mejor que en 2025; aunque el optimismo no es tan alto como en 2024, cuando el 75% creía que el sector iba a crecer.