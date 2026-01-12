Fin del Impuesto PAIS: cómo cambia el costo de los consumos en el exterior con tarjeta de crédito

Desde enero de 2026, los consumos con tarjeta de crédito realizados en el exterior y en plataformas internacionales comenzaron a liquidarse con un esquema impositivo diferente. El vencimiento del Impuesto PAIS eliminó el recargo del 30% que se aplicaba sobre este tipo de operaciones y modificó de manera directa el valor final que pagan los argentinos.

El cambio impacta tanto en los gastos vinculados a viajes fuera del país como en servicios digitales del exterior y redefine el costo del denominado dólar tarjeta, una de las referencias más utilizadas para el consumo en moneda extranjera.

Según informó iProfesional, el fin del Impuesto PAIS generó una reducción significativa en el recargo aplicado a los consumos en moneda extranjera. Hasta diciembre de 2025, las compras con tarjeta en el exterior estaban alcanzadas por un 30% del Impuesto PAIS y un 30% adicional correspondiente a la Percepción de Ganancias. Desde enero de 2026, el cálculo se realiza sobre el dólar oficial del día y solo se mantiene la percepción del 30% a cuenta de Ganancias.

Este nuevo esquema redujo aproximadamente a la mitad el recargo total que se paga en pesos y achicó la brecha entre el dólar tarjeta y otras cotizaciones del mercado. Tal como explicó Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba , el cambio volvió más competitivo al dólar tarjeta y lo acercó a los valores de los dólares financieros, una diferencia que había sido habitual en la economía argentina en los últimos años.

La ejecutiva también destacó, en declaraciones recogidas por iProfesional, que la baja del recargo tiene un impacto directo en el bolsillo de los consumidores, ya que reduce el monto final que se paga por compras realizadas en el exterior, suscripciones internacionales y servicios digitales facturados en dólares.

Qué impuestos siguen vigentes y cómo optimizar los consumos en dólares

Aunque el Impuesto PAIS dejó de aplicarse, la Percepción del 30% a cuenta de Ganancias continúa rigiendo. A diferencia del tributo eliminado, este importe no representa un costo definitivo. Las personas que no tributan el Impuesto a las Ganancias ni Bienes Personales pueden solicitar su devolución ante ARCA una vez finalizado el año fiscal, mientras que quienes sí están alcanzados por esos impuestos pueden computarlo como pago a cuenta a través del sistema SIRADIG-Trabajador.

El medio especializado detalló que el trámite de devolución se realiza de forma digital y requiere contar con CUIT, Clave Fiscal con nivel de seguridad 2 o superior, un CBU informado y el Domicilio Fiscal Electrónico constituido. El reclamo se presenta mes por mes y, una vez aprobado, el monto se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada.

En paralelo, continúa vigente la posibilidad de pagar los consumos directamente con dólares propios desde una caja de ahorro en moneda extranjera. De acuerdo con lo explicado, esta modalidad permite cancelar gastos en moneda extranjera a un costo menor que el dólar tarjeta, utilizando dólares comprados por el mercado oficial o vía MEP y evitando recargos en pesos.