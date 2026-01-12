Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 13 de enero

El dólar oficial para la venta minorista se mantuvo en $1.490 en Banco Nación. Conocé cómo estarán los precios en los distintos bancos del país este martes.

El dólar oficial para la venta minorista mantuvo una cotización estable para durante el inicio de la semana. Para este martes, abrirá a $1.490 para la venta minorista. A su vez, crece una pequeña incertidumbre sobre qué pasará con el dólar luego del primer pago de deuda del pasado viernes.

dólar martes 13 enero WEB Precio del dólar para este martes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 13 de enero Banco Nación: $1.490

$1.490 Banco Galicia: $1.470

$1.470 Banco BBVA: $1.485

$1.485 Banco Santander: $1.490

$1.490 Banco Ciudad: $1.490

$1.490 Banco Patagonia: $1.485

$1.485 Banco Macro: $1.495

$1.495 Banco Hipotecario: $1.485

$1.485 Banco Supervielle: $1.489

$1.489 Banco Credicoop: $1.490

$1.490 Banco Piano: $1.485

$1.485 Banco Comercio: $1.480

$1.480 ICBC: $1.485

$1.485 Brubank: $1.485 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Luego del cumplimiento de los pagos de capital e intereses de los Bonares y Globales concretado el viernes 9, por un total de USD 4.200 millones, tuvo un efecto inmediato sobre el nivel de reservas internacionales. Sin embargo, ese impacto fue moderado por la decisión de una parte de los tenedores de volver a colocar esas divisas en el mercado local. Eso ayudó a reducir tensiones en el frente cambiario y a sostener un clima de mayor estabilidad.

Luego del repunte que mostró el dólar el 2 de enero, al mismo tiempo de la puesta en marcha del nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por la inflación pasada, el tipo de cambio fue corrigiendo ese movimiento en las ruedas siguientes. De hecho, la divisa terminó devolviendo casi todo ese avance inicial, mientras se registró un volumen de operaciones cercano a los USD 500 millones diarios.