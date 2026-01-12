Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 13 de enero

El dólar oficial para la venta minorista mantuvo una cotización estable para durante el inicio de la semana. Para este martes, abrirá a $1.490 para la venta minorista. A su vez, crece una pequeña incertidumbre sobre qué pasará con el dólar luego del primer pago de deuda del pasado viernes.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 13 de enero
Banco Nación: $1.490
Banco Galicia: $1.470
Banco BBVA: $1.485
Banco Santander: $1.490
Banco Ciudad: $1.490
Banco Patagonia: $1.485
Banco Macro: $1.495
Banco Hipotecario: $1.485
Banco Supervielle: $1.489
Banco Credicoop: $1.490
Banco Piano: $1.485
Banco Comercio: $1.480
ICBC: $1.485
Brubank: $1.485
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
Luego del cumplimiento de los pagos de capital e intereses de los Bonares y Globales concretado el viernes 9, por un total de USD 4.200 millones, tuvo un efecto inmediato sobre el nivel de reservas internacionales. Sin embargo, ese impacto fue moderado por la decisión de una parte de los tenedores de volver a colocar esas divisas en el mercado local. Eso ayudó a reducir tensiones en el frente cambiario y a sostener un clima de mayor estabilidad.
Luego del repunte que mostró el dólar el 2 de enero, al mismo tiempo de la puesta en marcha del nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por la inflación pasada, el tipo de cambio fue corrigiendo ese movimiento en las ruedas siguientes. De hecho, la divisa terminó devolviendo casi todo ese avance inicial, mientras se registró un volumen de operaciones cercano a los USD 500 millones diarios.
El diseño actual de las bandas apunta justamente a evitar un desfasaje cambiario, ya que permite que el dólar mayorista acompañe el ritmo de la inflación sin presionar contra el límite superior del esquema. Bajo este marco, se proyecta que la cotización avance siguiendo la inflación de dos meses previos, e incluso podría hacerlo a un ritmo menor a partir de abril, cuando comience a ingresar la liquidación de la cosecha gruesa.
En este contexto, el margen del Banco Central para realizar compras en el mercado spot es limitado, dado que se estableció un tope orientativo del 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios.
Al mismo tiempo, la brecha cambiaria se mantiene contenida, en parte porque las empresas podrán comenzar a girar dividendos correspondientes a 2025 al tipo de cambio oficial. Una señal de esto fue el comportamiento del “contado con liquidación”, que operó muy cerca de la banda superior.
Finalmente, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado difundido por el BCRA, elaborado a fines de diciembre, proyectó un tipo de cambio oficial de $1.484 para finales de enero. Esa previsión implica una suba mensual del 2,5%, consistente con el ajuste esperado para el techo de la banda cambiaria en función de la inflación de noviembre.