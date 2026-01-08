Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 9 de enero

El dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.485. Conocé cómo estarán los precios en los distintos bancos del país este viernes.

El dólar oficial para la venta minorista se mantuvo estable durante la jornada del jueves. Es por eso que el Banco Nación abrirá con un precio de $1.485 este viernes. A su vez, luego de conocerse el préstamo internacional para pagar el vencimiento de 4.200 millones de dólares, los bonos y las acciones bajaron en el mercado local.

dólar viernes 9 enero WEB Precio del dólar para este viernes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 9 de enero Banco Nación: $1.485

$1.485 Banco Galicia: $1.480

$1.480 Banco BBVA: $1.485

$1.485 Banco Santander: $1.480

$1.480 Banco Ciudad: $1.485

$1.485 Banco Patagonia: $1.485

$1.485 Banco Macro: $1.490

$1.490 Banco Hipotecario: $1.485

$1.485 Banco Supervielle: $1.484

$1.484 Banco Credicoop: $1.485

$1.485 Banco Piano: $1.485

$1.485 Banco Comercio: $1.470

$1.470 ICBC: $1.485

$1.485 Brubank: $1.485 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país La jornada del jueves mostró un desempeño negativo en los mercados locales, a contramano de las expectativas tras la confirmación del acuerdo REPO por USD 3.000 millones con bancos internacionales. Lejos de generar un clima de mayor deseo por el riesgo, la rueda estuvo marcada por la cautela y reavivó las dudas en torno a la situación de los pesos del Tesoro y su impacto en las tasas de interés.

Si bien el acceso a ese financiamiento externo abría la puerta a un escenario con mayor disponibilidad de dólares para reinvertir, un episodio de tensión internacional alteró el ánimo de los inversores. El bloqueo de naves de Estados Unidos a un petrolero ruso, escoltado por un submarino nuclear, encendió señales de alerta en los mercados globales. Frente a ese contexto, los agentes financieros optaron por reducir la exposición al riesgo y buscar cobertura, postergando decisiones de inversión más agresivas.

En el caso argentino, la reacción fue más intensa que en otros mercados, debido a la mayor sensibilidad local a los shocks externos. Sin embargo, el foco ya empieza a trasladarse a lo que pueda suceder desde el viernes y el lunes, cuando se espera un movimiento relevante de divisas. En ese período se liberarán fondos vinculados a las cuentas CERA, que representan unos USD 20 mil millones asociados al régimen de inocencia fiscal, además de los dólares que quedarán disponibles tras el pago de capital e intereses de la deuda.