8 de enero de 2026 - 15:54

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 9 de enero

El dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.485. Conocé cómo estarán los precios en los distintos bancos del país este viernes.

dólar viernes 9 enero

El dólar oficial para la venta minorista se mantuvo estable durante la jornada del jueves. Es por eso que el Banco Nación abrirá con un precio de $1.485 este viernes. A su vez, luego de conocerse el préstamo internacional para pagar el vencimiento de 4.200 millones de dólares, los bonos y las acciones bajaron en el mercado local.

ANSES informó las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes a enero de 2026.

ANSES confirmó el cronograma de pagos de enero para jubilaciones, pensiones y asignaciones

Confirman las fechas de Becas Progresar.

Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero y los montos a cobrar

dólar viernes 9 enero

Precio del dólar para este viernes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 9 de enero

  • Banco Nación: $1.485
  • Banco Galicia: $1.480
  • Banco BBVA: $1.485
  • Banco Santander: $1.480
  • Banco Ciudad: $1.485
  • Banco Patagonia: $1.485
  • Banco Macro: $1.490
  • Banco Hipotecario: $1.485
  • Banco Supervielle: $1.484
  • Banco Credicoop: $1.485
  • Banco Piano: $1.485
  • Banco Comercio: $1.470
  • ICBC: $1.485
  • Brubank: $1.485

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

La jornada del jueves mostró un desempeño negativo en los mercados locales, a contramano de las expectativas tras la confirmación del acuerdo REPO por USD 3.000 millones con bancos internacionales. Lejos de generar un clima de mayor deseo por el riesgo, la rueda estuvo marcada por la cautela y reavivó las dudas en torno a la situación de los pesos del Tesoro y su impacto en las tasas de interés.

Si bien el acceso a ese financiamiento externo abría la puerta a un escenario con mayor disponibilidad de dólares para reinvertir, un episodio de tensión internacional alteró el ánimo de los inversores. El bloqueo de naves de Estados Unidos a un petrolero ruso, escoltado por un submarino nuclear, encendió señales de alerta en los mercados globales. Frente a ese contexto, los agentes financieros optaron por reducir la exposición al riesgo y buscar cobertura, postergando decisiones de inversión más agresivas.

En el caso argentino, la reacción fue más intensa que en otros mercados, debido a la mayor sensibilidad local a los shocks externos. Sin embargo, el foco ya empieza a trasladarse a lo que pueda suceder desde el viernes y el lunes, cuando se espera un movimiento relevante de divisas. En ese período se liberarán fondos vinculados a las cuentas CERA, que representan unos USD 20 mil millones asociados al régimen de inocencia fiscal, además de los dólares que quedarán disponibles tras el pago de capital e intereses de la deuda.

En paralelo, el sector privado (tanto inversores locales como extranjeros) recibiría alrededor de USD 3.500 millones luego de los vencimientos del próximo viernes, que superan los USD 4.200 millones. Este flujo podría modificar el equilibrio del mercado cambiario y financiero en los días siguientes.

dólar viernes 9 enero

Efecto REPO: ¿Presión alcista para las tasas de interés?

La principal inquietud pasa por el efecto del REPO sobre la liquidez en pesos. Para hacerse de los dólares, el Tesoro deberá recurrir a parte de los fondos que mantiene en el Banco Central, donde tiene depositados $3,4 billones, además de $15,3 billones en distintas entidades. Si utilizara recursos del sistema bancario privado (un escenario poco probable) podría generar una fuerte suba de tasas. Pero si reduce demasiado su saldo en el Central, quedaría obligado a renovar el 100% de su deuda en pesos en las próximas licitaciones, lo que también implicaría convalidar tasas más elevadas, especialmente en los bonos a tasa fija, los más demandados por los inversores.

