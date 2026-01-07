Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero y los montos a cobrar

La Secretaría de Educación oficializó el cronograma de fechas de cobro de las Becas Progresar correspondientes a enero de 2026. De este modo, los estudiantes ya pueden saber cuándo se acreditará el pago a través de ANSES, según la terminación de su DNI.
Además del calendario, el inicio del año trae definiciones clave sobre los montos que se pagan, las cuotas estímulo y el dinero pendiente para quienes se inscribieron en 2025. La información resulta central para quienes dependen de la beca para sostener sus estudios.
Cuáles son las fechas de cobro de Becas Progresar en enero según ANSES
ANSES estableció que el pago de Becas Progresar en enero de 2026 se realizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad. El cronograma oficial confirmado es el siguiente:
Lunes 12 de enero: DNI terminados en 0 y 1
Martes 13 de enero: DNI terminados en 2 y 3
Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 4 y 5
Jueves 15 de enero: DNI terminados en 6 y 7
Viernes 16 de enero: DNI terminados en 8 y 9
Si bien las fechas todavía no aparecen reflejadas en Mi ANSES, los beneficiarios pueden corroborar si cobrarán en enero consultando la certificación negativa en la web del organismo previsional. Esta verificación permite anticipar la acreditación aun cuando el calendario no esté visible en el sistema.
Montos que se pagan, cuotas pendientes y qué pasa con Becas Progresar en 2026
Durante enero, el monto mensual de Becas Progresar es de $35.000. En el caso de los estudiantes universitarios y terciarios que están en su primer año dentro del programa del Ministerio de Capital Humano, se mantiene la retención del 20% sobre las cuotas regulares.
Sin embargo, ANSES comenzó a pagar en enero la retención acumulada durante 2025 a algunos beneficiarios, especialmente a quienes cobran a través de billeteras virtuales. Además, se deposita la segunda cuota estímulo para los estudiantes del nivel obligatorio que acreditaron las actividades de extensión formativa previstas en la Resolución 388/2025.
La cantidad de cuotas que restan cobrar depende del momento de inscripción en 2025. Quienes se anotaron en marzo reciben en enero la cuota 10 y aún tienen pendientes las de febrero y marzo. En cambio, los inscriptos en agosto cobran la cuota 5 y solo les queda una más en febrero. Todas estas cuotas estímulo no tienen retención, pero están sujetas al cumplimiento académico.
Desde el programa recuerdan que para acceder al total del beneficio es necesario no adeudar materias del año en curso ni de ciclos anteriores. Por último, el Ministerio de Capital Humano todavía no habilitó la inscripción a Becas Progresar 2026, aunque se espera que se abra con el inicio del nuevo ciclo lectivo.