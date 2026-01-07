Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero y los montos a cobrar

ANSES publicó el calendario de pagos de Becas Progresar de enero 2026, con montos confirmados, cuotas estímulo y fechas según la terminación del DNI.

La Secretaría de Educación oficializó el cronograma de fechas de cobro de las Becas Progresar correspondientes a enero de 2026. De este modo, los estudiantes ya pueden saber cuándo se acreditará el pago a través de ANSES, según la terminación de su DNI.

Además del calendario, el inicio del año trae definiciones clave sobre los montos que se pagan, las cuotas estímulo y el dinero pendiente para quienes se inscribieron en 2025. La información resulta central para quienes dependen de la beca para sostener sus estudios.

Cuáles son las fechas de cobro de Becas Progresar en enero según ANSES ANSES estableció que el pago de Becas Progresar en enero de 2026 se realizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad. El cronograma oficial confirmado es el siguiente:

Lunes 12 de enero : DNI terminados en 0 y 1

Martes 13 de enero : DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 14 de enero : DNI terminados en 4 y 5

Jueves 15 de enero : DNI terminados en 6 y 7

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 8 y 9 Créditos ANSES.jpg Si bien las fechas todavía no aparecen reflejadas en Mi ANSES, los beneficiarios pueden corroborar si cobrarán en enero consultando la certificación negativa en la web del organismo previsional. Esta verificación permite anticipar la acreditación aun cuando el calendario no esté visible en el sistema.

Montos que se pagan, cuotas pendientes y qué pasa con Becas Progresar en 2026 Durante enero, el monto mensual de Becas Progresar es de $35.000. En el caso de los estudiantes universitarios y terciarios que están en su primer año dentro del programa del Ministerio de Capital Humano, se mantiene la retención del 20% sobre las cuotas regulares.