Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 6 de enero

El dólar oficial para la venta minorista, cerró este lunes a $1.495 en Banco Nación. Ese mismo monto será para este martes. A su vez, quedan pocos días (9 de enero) para el vencimiento de deuda de 4.200 millones de dólares que debe pagar el Gobierno argentino, aunque el monto aproximado de deuda para este año es de 20.000 millones de dólares.
El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 6 de enero
Banco Nación: $1.495
Banco Galicia: $1.490
Banco BBVA: $1.495
Banco Santander: $1.490
Banco Ciudad: $1.495
Banco Patagonia: $1.500
Banco Macro: $1.495
Banco Hipotecario: $1.495
Banco Supervielle: $1.493
Banco Credicoop: $1.500
Banco Piano: $1.485
Banco Comercio: $1.490
ICBC: $1.495
Brubank: $1.488
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
Argentina enfrenta en 2026 un calendario financiero exigente que comienza a ponerse en foco a pocos días de afrontar el primer pago relevante del año. El vencimiento inicial, por USD 4.200 millones, es el anticipo de un escenario más complejo, ya que a lo largo del período los compromisos de deuda rondarán los USD 20.000 millones. Este volumen obliga al Gobierno a diseñar una estrategia integral que combine financiamiento, acumulación de reservas y administración del mercado cambiario.
Si se desagregan los compromisos, durante el año vencen aproximadamente USD 7.400 millones en bonos en manos privadas, a lo que se suman USD 2.600 millones correspondientes al FMI, calculados en términos netos de desembolsos. Además, hay obligaciones por USD 300 millones con el Club de París y unos USD 4.200 millones con otros organismos internacionales. El esquema se completa con USD 2.200 millones en Bopreales y USD 1.200 millones asociados a préstamos REPO tomados por el BCRA.
En este contexto, la situación de las reservas continúa siendo un punto crítico. Si bien las reservas netas mejoraron respecto del rojo de USD 11.000 millones heredado al inicio de la gestión, aún se ubican en torno a USD2.000 millones a valor de mercado y prácticamente en cero al descontar las amortizaciones de Bopreal a 1 año. La posición se torna más delicada al restar oro y DEGs, lo que arroja un saldo negativo de USD 7.600 millones.
Para revertir este cuadro, el Banco Central apunta a sumar hasta USD 10.000 millones mediante compras de hasta el 5% del volumen diario operado en el MLC, siempre condicionado a la disponibilidad de divisas. Incluso, si la demanda de dinero se consolida, el propio BCRA estimó que podría adquirir hasta USD 17.000 millones adicionales. A esto se suma el nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación.
En lo inmediato, el vencimiento del viernes 9 de enero por USD 4.215 millones de Bonares y Globales aún necesita cubrir cerca de la mitad del monto, lo que mantiene sobre la mesa un REPO cercano a USD2.000 millones con bancos internacionales. El desafío central sigue siendo definir cómo se afrontará el resto de los compromisos de 2026, más allá de ingresos puntuales como los USD 700 millones obtenidos por la concesión de represas del Comahue.