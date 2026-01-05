Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 6 de enero

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este martes a $1.495 en Banco Nación. Conocé cómo estarán los precios en los demás bancos del país.

El dólar oficial para la venta minorista, cerró este lunes a $1.495 en Banco Nación. Ese mismo monto será para este martes. A su vez, quedan pocos días (9 de enero) para el vencimiento de deuda de 4.200 millones de dólares que debe pagar el Gobierno argentino, aunque el monto aproximado de deuda para este año es de 20.000 millones de dólares.

dólar martes 6 enero WEB Precio del dólar para este martes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 6 de enero Banco Nación: $1.495

$1.495 Banco Galicia: $1.490

$1.490 Banco BBVA: $1.495

$1.495 Banco Santander: $1.490

$1.490 Banco Ciudad: $1.495

$1.495 Banco Patagonia: $1.500

$1.500 Banco Macro: $1.495

$1.495 Banco Hipotecario: $1.495

$1.495 Banco Supervielle: $1.493

$1.493 Banco Credicoop: $1.500

$1.500 Banco Piano: $1.485

$1.485 Banco Comercio: $1.490

$1.490 ICBC: $1.495

$1.495 Brubank: $1.488 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Argentina enfrenta en 2026 un calendario financiero exigente que comienza a ponerse en foco a pocos días de afrontar el primer pago relevante del año. El vencimiento inicial, por USD 4.200 millones, es el anticipo de un escenario más complejo, ya que a lo largo del período los compromisos de deuda rondarán los USD 20.000 millones. Este volumen obliga al Gobierno a diseñar una estrategia integral que combine financiamiento, acumulación de reservas y administración del mercado cambiario.

Si se desagregan los compromisos, durante el año vencen aproximadamente USD 7.400 millones en bonos en manos privadas, a lo que se suman USD 2.600 millones correspondientes al FMI, calculados en términos netos de desembolsos. Además, hay obligaciones por USD 300 millones con el Club de París y unos USD 4.200 millones con otros organismos internacionales. El esquema se completa con USD 2.200 millones en Bopreales y USD 1.200 millones asociados a préstamos REPO tomados por el BCRA.

En este contexto, la situación de las reservas continúa siendo un punto crítico. Si bien las reservas netas mejoraron respecto del rojo de USD 11.000 millones heredado al inicio de la gestión, aún se ubican en torno a USD 2.000 millones a valor de mercado y prácticamente en cero al descontar las amortizaciones de Bopreal a 1 año. La posición se torna más delicada al restar oro y DEGs, lo que arroja un saldo negativo de USD 7.600 millones.