El descenso fue de 10,8 puntos porcentuales en un año. También se redujo con fuerza la indigencia y mejoró la situación de niños y adolescentes.

La pobreza bajó al 17,3% en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzó su cuarta caída interanual consecutiva.

La tasa de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 17,3% de las personas al cierre del tercer trimestre de 2025, lo que representa a 534.000 habitantes. El dato marca una caída de 10,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024, según el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En paralelo, la indigencia alcanzó al 5,3% de la población, unas 164.000 personas, frente al 11,0% registrado un año atrás, lo que refleja una baja significativa en los niveles más extremos de vulnerabilidad social.

Al analizar la situación por hogares, el 13,7% se encuentra bajo la línea de pobreza y el 4,0% en situación de indigencia. En términos interanuales, esto implica que 334.000 personas y 111.000 hogares dejaron de estar por debajo de la línea de pobreza.

Pobreza e indigencia. La pobreza bajó al 17,3% en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzó su cuarta caída interanual consecutiva. Los datos surgen de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI). Según el organismo estadístico porteño, esta es la cuarta baja interanual consecutiva y se explica porque los ingresos laborales y no laborales crecieron por encima de la inflación durante el período analizado.

Fuerte reducción de la pobreza infantil El informe resalta una mejora significativa entre niños, niñas y adolescentes: la pobreza en el grupo de 0 a 17 años pasó del 42,6% al 27,1% en el último año.