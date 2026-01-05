5 de enero de 2026 - 12:42

La pobreza bajó al 17,3% en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzó su cuarta caída interanual consecutiva

El descenso fue de 10,8 puntos porcentuales en un año. También se redujo con fuerza la indigencia y mejoró la situación de niños y adolescentes.

Los Andes
Redacción Economía

La tasa de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 17,3% de las personas al cierre del tercer trimestre de 2025, lo que representa a 534.000 habitantes. El dato marca una caída de 10,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024, según el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En paralelo, la indigencia alcanzó al 5,3% de la población, unas 164.000 personas, frente al 11,0% registrado un año atrás, lo que refleja una baja significativa en los niveles más extremos de vulnerabilidad social.

Al analizar la situación por hogares, el 13,7% se encuentra bajo la línea de pobreza y el 4,0% en situación de indigencia. En términos interanuales, esto implica que 334.000 personas y 111.000 hogares dejaron de estar por debajo de la línea de pobreza.

Pobreza e indigencia.
Los datos surgen de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI). Según el organismo estadístico porteño, esta es la cuarta baja interanual consecutiva y se explica porque los ingresos laborales y no laborales crecieron por encima de la inflación durante el período analizado.

Fuerte reducción de la pobreza infantil

El informe resalta una mejora significativa entre niños, niñas y adolescentes: la pobreza en el grupo de 0 a 17 años pasó del 42,6% al 27,1% en el último año.

Sin embargo, persisten desigualdades internas dentro de la Ciudad. La incidencia de la pobreza es mayor en los hogares de la Zona Sur (21,8%) y en aquellos con presencia de niños y niñas menores de 14 años (22,6%).

Como contracara del descenso de los indicadores sociales negativos, se verificó una expansión de los sectores no pobres. La clase media ya representa el 51,4% de los hogares porteños, unas 707.000 unidades, mientras que los sectores acomodados alcanzaron al 16,1% de los hogares de la Capital Federal.

