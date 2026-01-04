Según un informe, los juguetes lideran la demanda para el 6 de enero y aunque hubo subas, los precios crecieron por debajo de la inflación.

Día de Reyes Magos: los regalos aumentaron hasta 33% y el gasto promedio será de $59.500.

Los regalos para el Día de Reyes Magos, que se celebra este martes 6 de enero, registran aumentos de hasta el 33% interanual, mientras que el gasto promedio por obsequio alcanzará los $59.500, de acuerdo con un relevamiento de la consultora Focus Market.

El informe proyecta que la demanda se concentrará principalmente en juguetes (38%), seguida por indumentaria (20%) y libros didácticos (14%), entre otros rubros. En la categoría más solicitada, los precios crecieron por debajo de la inflación, lo que explica una mayor competencia y estrategias comerciales para sostener el volumen de ventas.

Precios y gasto promedio Según el relevamiento, los mismos juguetes medidos en 2025 muestran subas de hasta 33% en 2026. Por ejemplo, un juego de memoria pasó de $28.491 el año pasado a $37.990 este año. Con estos valores, Focus Market estimó un gasto promedio de $59.500 por regalo, 25% más que en 2025, cuando se ubicaba en $47.460.

Ventas por Reyes Magos: balance positivo y anticipo del comienzo de clases Reyes Magos Entre el Top 10 de juguetes más pedidos, los precios van desde:

$9.000 : Juego de Magia

$31.500 : Mascota interactiva

$184.000 : Monopatín plegable

$499.950: Robot Vader (70 cm) Por qué suben menos que la inflación El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que la suba moderada refleja "un nivel de competencia muy elevado": "El sector absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas en una fecha clave, con aumentos más moderados que el nivel general de precios y con ofertas, promociones y descuentos".