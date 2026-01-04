4 de enero de 2026 - 14:59

Día de Reyes Magos: los regalos aumentaron hasta 33% y el gasto promedio será de $59.500

Según un informe, los juguetes lideran la demanda para el 6 de enero y aunque hubo subas, los precios crecieron por debajo de la inflación.

Día de Reyes Magos: los regalos aumentaron hasta 33% y el gasto promedio será de $59.500.

Día de Reyes Magos: los regalos aumentaron hasta 33% y el gasto promedio será de $59.500.

Los Andes
Por Redacción Economía

Los regalos para el Día de Reyes Magos, que se celebra este martes 6 de enero, registran aumentos de hasta el 33% interanual, mientras que el gasto promedio por obsequio alcanzará los $59.500, de acuerdo con un relevamiento de la consultora Focus Market.

El informe proyecta que la demanda se concentrará principalmente en juguetes (38%), seguida por indumentaria (20%) y libros didácticos (14%), entre otros rubros. En la categoría más solicitada, los precios crecieron por debajo de la inflación, lo que explica una mayor competencia y estrategias comerciales para sostener el volumen de ventas.

Precios y gasto promedio

Según el relevamiento, los mismos juguetes medidos en 2025 muestran subas de hasta 33% en 2026. Por ejemplo, un juego de memoria pasó de $28.491 el año pasado a $37.990 este año. Con estos valores, Focus Market estimó un gasto promedio de $59.500 por regalo, 25% más que en 2025, cuando se ubicaba en $47.460.

Entre el Top 10 de juguetes más pedidos, los precios van desde:

  • $9.000: Juego de Magia

  • $31.500: Mascota interactiva

  • $184.000: Monopatín plegable

  • $499.950: Robot Vader (70 cm)

Por qué suben menos que la inflación

El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que la suba moderada refleja "un nivel de competencia muy elevado": "El sector absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas en una fecha clave, con aumentos más moderados que el nivel general de precios y con ofertas, promociones y descuentos".

En cuanto a canales de compra, lideran los Centros Comerciales a Cielo Abierto (30%), seguidos por el Comercio Electrónico (28%), con el siguiente mix: Marketplace 38%, sitios web 30%, Instagram 18%, Facebook 8% y otros 6%, y los Shopping Centers (22%).

Di Pace remarcó que la campaña se apoya en la omnicanalidad: "Los centros comerciales a cielo abierto de calles y avenidas conviven de manera simbiótica con el comercio electrónico. Esta combinación permite ampliar el alcance y llegar con mayor eficiencia al consumidor hasta la noche de Reyes, donde muchos compran online y retiran en punto de venta físico u optan por envío a domicilio".

Promociones y descuentos para Reyes 2026

Bancos

  • 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés: shoppings, indumentaria, jugueterías, librerías y perfumerías.
  • 50% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés: jugueterías (rodados y marcas internacionales).

Marketplaces

  • Hasta 30% de ahorro y 12 cuotas sin interés: deportes, gaming, juegos y juguetes.
  • Envío gratis en primeras compras.

Supermercados

  • 12 cuotas sin interés: bicicletas y juguetes.
  • 2° producto con 80% de descuento (juguetes, pelotas inflables y juegos de verano), del 26/12/25 al 05/01/26, con tarjeta del supermercado y tarjetas de crédito.
