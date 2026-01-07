Cómo cerró la inflación y el dólar en 2025: expectativa sobre la cifra de diciembre y cómo seguirá en 2026

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó una inflación de 2,3% para diciembre, de acuerdo con los resultados del informe difundido por la autoridad monetaria.
El relevamiento que realiza el Banco Central prevé menor desempleo, un dólar estable y un superávit comercial superior a los USD 10.900 millones.
El relevamiento fue realizado entre el 23 y el 30 de diciembre de 2025 y contó con la participación de 44 analistas, entre 32 consultoras y centros de investigación, tanto locales como internacionales, y 12 entidades financieras del país, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.
En el último REM del año, los participantes estimaron una inflación mensual de 2,3% para diciembre, lo que implicó una variación de 0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. En tanto, el grupo de analistas que mejor proyectó esta variable en el pasado (Top 10) estimó una inflación de 2,4% mensual para el mismo período.
En relación con el IPC Núcleo, el conjunto de participantes ubicó sus proyecciones para diciembre en 2,3%, con un ajuste de 0,3 puntos porcentuales frente al REM anterior. El Top 10 también estimó una inflación núcleo de 2,3% mensual, con una suba de 0,1 puntos respecto del informe previo.
Para enero de 2026, los analistas proyectaron una inflación nivel general de 2%, y anticiparon un sendero descendente que se extendería hasta junio de 2026, cuando la inflación mensual alcanzaría 1,5%.
En materia laboral, la tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2025 fue estimada en 6,8% de la Población Económicamente Activa. Para el cuarto trimestre de 2026, el conjunto de participantes espera una tasa de 6,9%, mientras que el Top 10 corrigió sus previsiones a la baja y proyectó un nivel de 6,6%.
Respecto del tipo de cambio, la mediana de las proyecciones lo ubicó en $1.484,3 por dólar para el promedio de enero de 2026. En cuanto al comercio exterior, el REM proyectó para 2026 exportaciones por USD 91.407 millones e importaciones por USD 80.442 millones, lo que arrojaría un superávit comercial anual de USD 10.965 millones, superior al estimado en el relevamiento anterior.