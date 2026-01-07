Cómo cerró la inflación y el dólar en 2025: expectativa sobre la cifra de diciembre y cómo seguirá en 2026

El Relevamiento de Expectativas de Mercado ( REM ) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó una inflación de 2,3% para diciembre , de acuerdo con los resultados del informe difundido por la autoridad monetaria.

El relevamiento fue realizado entre el 23 y el 30 de diciembre de 2025 y contó con la participación de 44 analistas , entre 32 consultoras y centros de investigación , tanto locales como internacionales, y 12 entidades financieras del país, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

En el último REM del año, los participantes estimaron una inflación mensual de 2,3% para diciembre , lo que implicó una variación de 0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. En tanto, el grupo de analistas que mejor proyectó esta variable en el pasado ( Top 10 ) estimó una inflación de 2,4% mensual para el mismo período.

En relación con el IPC Núcleo , el conjunto de participantes ubicó sus proyecciones para diciembre en 2,3% , con un ajuste de 0,3 puntos porcentuales frente al REM anterior. El Top 10 también estimó una inflación núcleo de 2,3% mensual , con una suba de 0,1 puntos respecto del informe previo.

Para enero de 2026 , los analistas proyectaron una inflación nivel general de 2% , y anticiparon un sendero descendente que se extendería hasta junio de 2026 , cuando la inflación mensual alcanzaría 1,5% .

En materia laboral, la tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2025 fue estimada en 6,8% de la Población Económicamente Activa. Para el cuarto trimestre de 2026, el conjunto de participantes espera una tasa de 6,9%, mientras que el Top 10 corrigió sus previsiones a la baja y proyectó un nivel de 6,6%.

Respecto del tipo de cambio, la mediana de las proyecciones lo ubicó en $1.484,3 por dólar para el promedio de enero de 2026. En cuanto al comercio exterior, el REM proyectó para 2026 exportaciones por USD 91.407 millones e importaciones por USD 80.442 millones, lo que arrojaría un superávit comercial anual de USD 10.965 millones, superior al estimado en el relevamiento anterior.