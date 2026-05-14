Inflación en Argentina: los rubros que aumentaron más y menos durante abril

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el dato de la inflación de abril, el cual mostró una desaceleración luego de 10 meses consecutivos al alza. En él, tuvieron incidencia distintos rubros que presionaron sobre el índice general.

La inflación de abril en Mendoza fue del 2,3%, levemente por debajo del 2,6% nacional

La inflación de abril desaceleró: registró una suba de 2,6% en el país y acumuló 32,4% en doce meses

Transporte fue la división que más subió en el cuarto mes del año. Con un aumento de 4,4%, se ubicó en el primer lugar, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Desde el organismo le atribuyeron esa suba al aumento de los combustibles. Desde que inició la guerra en Medio Oriente , se incrementaron más del 23% y estiman que todavía queda por trasladar una suba cercana al 15%.

El podio con las mayores alzas lo completaron Educación (4,2%) y Comunicación (4,1%).

Del lado de las categorías, los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad. Le siguió el IPC núcleo (2,3%), porcentaje evidenciado por el aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar.

Datos inflación abril 2026 indec Índice de precios al consumidor- Abril 2026 INDEC

Asimismo, los precios Estacionales reflejaron una variación estable: tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensadas con las caídas en los precios de turismo y frutas.

Del otro lado, las divisiones que menor incidencia aportaron al IPC fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1%).

La inflación en abril

Según datos del Indec, el índice de inflación en abril fue de 2,6% en todo el país. Así, la cifra muestra una desaceleración respecto de marzo, aunque sigue ubicándose en una zona elevada.

En total, los precio registraron un alza de 32,4% en los últimos 12 meses y 12,3% en lo que va del año. Cabe destacar que la inflación de marzo fue del 3,4%, así que en el primer trimestre de 2026 llevaba acumulado un 9,4% sin contar abril.