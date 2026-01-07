7 de enero de 2026 - 17:28

El Ministerio de Producción recorrió las fincas dañadas en San Rafael y activó la asistencia tras el granizo

El titular de la Dirección de Contingencias Climáticas y el responsable del área de Agricultura encabezaron la recorrida de Real del Padre, una de las localidades más afectadas.

Ministerio de Producción recorrieron las zonas afectadas por la tormenta en San Rafael.

La tormenta se había desatado durante la tarde del martes, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta a corto plazo que finalmente se concretó.

Las precipitaciones con caída de granizo impactaron principalmente en áreas productivas de los distritos Las Malvinas, Villa Atuel, Jaime Prats, Atuel Norte, Cañada Seca y Real del Padre, de acuerdo con los registros del radar meteorológico.

En ese contexto, el Gobierno provincial activó los protocolos habituales para este tipo de contingencias climáticas.

El titular de la Dirección de Contingencias Climáticas, Julio Eluani, y el responsable del área de Agricultura, Alfredo Draque, encabezaron una recorrida por la zona de Real del Padre, donde tomaron contacto directo con productores damnificados. Allí se pusieron a disposición para acompañar el proceso de evaluación de pérdidas y explicar los pasos a seguir para acceder a la asistencia correspondiente.

Desde el Ministerio informaron que ya fueron habilitaron los distritos afectados por el fenómeno para que los productores puedan realizar las denuncias por daños a través del sistema SIA. El trámite debe realizarse de manera online y el plazo es de 10 días hábiles desde ocurrido el fenómeno climático.

Link: https://sia.mendoza.gov.ar/account/login. Además, se recordó que ante cualquier duda o consulta, los productores pueden comunicarse con las delegaciones y centros receptores habituales.

