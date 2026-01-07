Granizo demoledor en el Sur: fincas con el 100% de daño

El clima volvió a ser protagonista en el sur mendocino durante la tarde del martes, cuando el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta a corto plazo por tormentas fuertes y caída de granizo para San Rafael y General Alvear , que finalmente se cumplió.

Desde Defensa Civil siguieron el desarrollo del fenómeno, que comenzó en Jaime Prats , se desplazó por la ruta 143 y llegó a General Alvear sin caída de piedra en la zona urbana. No obstante, el granizo sí se registró en distintos puntos rurales como Soitué, Jaime Prats, Colonia López, Real del Padre, Calle Larga, Atuel Norte, La Guevarina, La Izuelina, La Vasconia y Rincón del Atuel , donde se reportaron daños en la producción.

El presidente de la Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio de Alvear , Fernando Cordero , brindó un primer balance del evento. “La tormenta ayer, si bien no fue la intensidad que tuvo la tormenta el año pasado, en la misma fecha, ha afectado bastante. Hay muchas fincas con daños totales al 100%, pero no fue tan fuerte como la del año pasado para la misma fecha, fue mucho menor ”, afirmó.

Sobre el alcance territorial, detalló: “El ancho de la tormenta es mucho menor, por lo que estuve relevando. El ancho más o menos abarca 2 kilómetros y medio de ancho de frente de tormenta, y el largo eso sí, es muy largo. Entra la tormenta por Real del Padre y sale allá en la línea del Goico, bien al este ”. Según explicó, la información surge de relevamientos realizados a través de llamadas a productores afectados.

Cordero remarcó que el impacto se agrava por la reiteración de daños: “ Hay mucho daño total, sobre todo en el centro de la tormenta, y casi todas de esas fincas habían sido afectadas el año pasado. Hay ya un daño residual de dos años de una pedrada importante ”. Incluso señaló que “hay fincas que habían replantado por el daño del año pasado y les volvió a agarrar con la plantita nueva, sobre todo en ciruela”.

En relación al sistema de lucha antigranizo, explicó: “Como todo sistema paliativo, no es un sistema que abarque el 100% de todas las tormentas. Hay tormentas que terminan cayendo, pero muchas de esta temporada hemos visto que las empieza a degradar”.

Sobre el funcionamiento actual, precisó: “La provincia pone los aviones, los radares y los técnicos, y los departamentos de San Rafael y General Alvear ponen la plata para que la operación se lleve a cabo”.

Finalmente, sostuvo que aún resta la confirmación oficial de los daños: “Ahora hay que esperar que los productores denuncien el daño y que salgan los datos oficiales, cuando los tasadores salgan a tasar y se vea realmente el daño”.

Cómo denunciar los daños tras la caída de granizo

Los productores damnificados cuentan con un plazo de 10 días hábiles para realizar la denuncia por los daños ocasionados por el granizo. El período comenzó el 7 de enero y se extenderá hasta el 20 de enero inclusive.

Para facilitar el trámite, la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC) dispuso dos modalidades:

Virtual : a través del Sistema de Información Agrícola (SIA) , disponible en el sitio web oficial de Contingencias Climáticas.

: a través del , disponible en el sitio web oficial de Contingencias Climáticas. Presencial: en las delegaciones y centros receptores habituales de la dirección.

Desde el organismo remarcan que es fundamental respetar los plazos establecidos, ya que de ello depende la correcta evaluación de los daños en los distritos afectados y la eventual compensación por este fenómeno climático.

Nicolás Alonso: “Hubo zonas con un daño del 110% y otras donde el impacto fue menor”

El prosecretario de la Cámara de Comercio de General Alvear, Nicolás Alonso, también analizó el evento climático y remarcó diferencias con la tormenta registrada el año pasado. “Lo que fue de la tormenta de ayer fue obviamente diferente a la del año pasado. Con menos viento, pero con un granizo más grande, por lo que vimos por ejemplo en plantaciones de damasco, en algunas partes”, explicó.

Según detalló, la franja afectada fue muy similar a la del evento anterior. “La franja fue muy similar a la del año pasado, y ahí, en zonas que ha hecho un daño del 110%, quiere decir que rompió y no se recupera, y en otras zonas se vio granizo chico, que no ha hecho tanto daño”, señaló. Sin embargo, advirtió que incluso el granizo de menor tamaño genera pérdidas comerciales: “Cayó granizo chico en una planta que tiene un durazno que está para sacar ahora o un damasco que está en planta, los marca, y eso ya no puede ir a lo que es consumo en fresco, sino ya va directamente a pulpa”.

Alonso subrayó que, a diferencia del año pasado, el viento no fue el principal factor destructivo. “Después, lo que es daños, no ha habido, como fue el año pasado, por el viento, principalmente por el viento. Sí hubo mucha, mucha piedra ahora”, indicó, y agregó: “En zonas ha pegado muy fuerte y en otras no tanto. Yo recorrí 2 kilómetros de lo que es el pueblo y hay fincas con tela que no les ha hecho absolutamente nada”.

En ese sentido, remarcó la importancia de la protección física: “El camino es ese, tener malla antigranizo, porque el granizo es cada vez más recurrente acá en la zona, y no lo parás con nada”.

Sobre la lucha antigranizo, Alonso sostuvo que sigue siendo un tema de debate. “Es un tema que se habla mucho, hay gente que está de acuerdo con que sea una parte provincial y una de los municipios y hay gente que no”, afirmó. También cuestionó la efectividad en este caso puntual: “No sé si la magnitud de la tormenta no ha sido tan alta o si realmente han hecho el efecto que corresponde dentro de la tormenta. En este caso, ha arrancado tarde”.