6 de enero de 2026 - 17:19

Habilitan denuncias por daños productivos tras el feroz granizo en el sur provincial

Con un plazo de 10 días hábiles, los productores podrán notificar las pérdidas ocasionadas en sus cultivos por la tormenta.

Tras el fuerte granizo, habilitan denuncias por daños productivos

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección de Contingencias Climáticas ha dado inicio formal al proceso de recepción de denuncias para los productores afectados por las intensas tormentas de granizo registradas durante el pasado lunes y este martes 6 de enero.

Fuerte tormena con lluvia, viento y granizo, afectó esta tarde Santa Rosa y zonas del sudeste

Fuerte tormenta con lluvia, viento y granizo, afectó esta tarde a Santa Rosa y zonas del sudeste

Tormenta de lluvia con granizo afectó a Malargüe y San Rafael. 

Fuerte tormenta con granizo sorprendió a Malargüe y San Rafael: en seis minutos llovió el promedio mensual

El fenómeno meteorológico tuvo un impacto significativo en distintas zonas de Mendoza, especialmente en los departamentos de Malargüe y San Rafael, donde se sintieron fuertes ráfagas de viento acompañadas de granizo.

Según indicaron, cayeron 24 milímetros de lluvia en un breve lapso, volumen que representa casi la totalidad del promedio mensual de enero. Esta situación afectó tanto en la zona urbana como en zonas productivas.

Durante la tarde de este lunes cayó granizo de gran tamaño en varios distritos de San Rafael. Gentileza
Ante esta situación, diversos productores sufrieron perdidas en sus cultivos. Los damnificados cuentan con un periodo de 10 días hábiles, que comienza el 7 de enero y se extenderá hasta el próximo 20 de enero, para realizar el trámite informando los daños tras la caída de granizo.

Para facilitar la gestión, la DCC ha dispuesto dos modalidades:

Es fundamental que los productores respeten los plazos establecidos para garantizar la evaluación de los daños en los distritos afectados y la compensación por este fenómeno climático.

La tormenta y qué dice el pronóstico

Según los informes técnicos, la tormenta estuvo caracterizada por la caída de piedra con un tamaño promedio cercano a los 3 centímetros de diámetro.

Embed - | Tormenta con granizo sorprendió a Malargüe y San Rafael Una fuerte tormenta se registró ayer por la tarde en el sur provincial. El fenómeno se originó en Malargüe y se desplazó hacia San Rafael. En solo seis minutos cayeron 24 milímetros de lluvia, un volumen similar al promedio mensual de enero. El evento ocurrió entre las 17:38 y las 17:44 y estuvo acompañado por granizo de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Según el meteorólogo Walter Samchuk, se trató de un episodio significativo por la intensidad y la cantidad de agua caída en tan corto tiempo. La tormenta se produjo por el ingreso de un frente frío que generó inestabilidad atmosférica en el sur mendocino. En San Rafael también se registraron sectores afectados por la caída de granizo. Para este martes, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada parcialmente nublada y ventosa, con tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 22°C y la máxima alcanzará los 34°C. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para la tarde, con probabilidad de granizo, abundantes lluvias en cortos períodos y ráfagas de hasta 70 km/h en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.
El meteorólogo Walter Samchuk explicó que este evento fue provocado por el ingreso de un frente frío que generó una fuerte inestabilidad atmosférica, desplazándose posteriormente hacia el departamento de San Rafael, donde también se reportaron zonas afectadas por el granizo.

Para este martes, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Parcialmente nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste. Algo nublado en cordillera". Tras una mínima de 22°C, la máxima llegará a los 34°C.

El Servicio Meteorológico Nacional repite la alerta amarilla por tormentas con probabilidad de granizo en horas de la tarde. Las zonas alcanzadas son:

  • Gran Mendoza
  • La Paz
  • Lavalle
  • San Martín
  • Santa Rosa
  • San Rafael
  • General Alvear

"El área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", indica el SMN en su advertencia.

