Habilitan denuncias por daños productivos tras el feroz granizo en el sur provincial

La Dirección de Contingencias Climáticas ha dado inicio formal al proceso de recepción de denuncias para los productores afectados por las intensas tormentas de granizo registradas durante el pasado lunes y este martes 6 de enero.

El fenómeno meteorológico tuvo un impacto significativo en distintas zonas de Mendoza , especialmente en los departamentos de Malargüe y San Rafael, donde se sintieron fuertes ráfagas de viento acompañadas de granizo.

Según indicaron, cayeron 24 milímetros de lluvia en un breve lapso, volumen que representa casi la totalidad del promedio mensual de enero. Esta situación afectó tanto en la zona urbana como en zonas productivas.

Ante esta situación, diversos productores sufrieron perdidas en sus cultivos. Los damnificados cuentan con un periodo de 10 días hábiles , que comienza el 7 de enero y se extenderá hasta el próximo 20 de enero , para realizar el trámite informando los daños tras la caída de granizo.

Virtual: A través del Sistema de Información Agrícola (SIA) en el sitio web oficial de Contingencias Climáticas.

A través del Sistema de Información Agrícola (SIA) en el sitio web oficial de Contingencias Climáticas. Presencial: En las delegaciones y centros receptores habituales de la dirección.

Es fundamental que los productores respeten los plazos establecidos para garantizar la evaluación de los daños en los distritos afectados y la compensación por este fenómeno climático.

La tormenta y qué dice el pronóstico

Según los informes técnicos, la tormenta estuvo caracterizada por la caída de piedra con un tamaño promedio cercano a los 3 centímetros de diámetro.

El meteorólogo Walter Samchuk explicó que este evento fue provocado por el ingreso de un frente frío que generó una fuerte inestabilidad atmosférica, desplazándose posteriormente hacia el departamento de San Rafael, donde también se reportaron zonas afectadas por el granizo.

Para este martes, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Parcialmente nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste. Algo nublado en cordillera". Tras una mínima de 22°C, la máxima llegará a los 34°C.

El Servicio Meteorológico Nacional repite la alerta amarilla por tormentas con probabilidad de granizo en horas de la tarde. Las zonas alcanzadas son:

Gran Mendoza

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

San Rafael

General Alvear

"El área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", indica el SMN en su advertencia.