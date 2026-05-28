Se viene el temporal del fin de mayo: 5 provincias en alerta por lluvias intensas, granizo y ráfagas de 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por un temporal que afectará el norte argentino con lluvias intensas y granizo por más de 48 horas. El fenómeno comenzará este jueves por la noche con el ingreso de nubes negras en provincias como Misiones , Chaco y Corrientes , marcando el fin de la estabilidad climática.

Las condiciones climáticas se volverán hostiles en el Litoral y el norte de Santa Fe . El organismo oficial informó que el ingreso paulatino de la masa nubosa dará paso a una madrugada con caídas de agua severas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en zonas localizadas.

El temporal impactará directamente en Posadas , Resistencia y Formosa , además del noreste de Santiago del Estero . En estas regiones, se prevé una acumulación significativa de milímetros de agua, lo que motivó el pedido de precaución por posibles daños ante la intensidad del viento y la caída de granizo . Las autoridades sugieren seguir las actualizaciones del sistema de alertas tempranas para evitar traslados innecesarios durante el pico de la tormenta.

Curiosamente, mientras el norte se prepara para lo que algunos definen como el diluvio del siglo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense mantendrán un escenario opuesto. El organismo aclaró que en el AMBA las condiciones seguirán estables durante el resto de la semana, sin precipitaciones a la vista que alteren el ritmo cotidiano. No se espera que las lluvias azoten esta región en el corto plazo.

En la zona central, los habitantes continuarán enfrentando mañanas muy frías, con registros térmicos que oscilan entre los 3 y 7 grados en las primeras horas del día. Estas bajas temperaturas dan paso a tardes soleadas con máximas que alcanzan los 18 grados, permitiendo un clima cómodo que contrasta fuertemente con la alerta amarilla vigente para las provincias norteñas.

Cuánto durará el temporal y qué zonas son las más afectadas

El organismo meteorológico detalló que el temporal se extenderá por más de 48 horas seguidas en los puntos más críticos de la Mesopotamia y el Chaco. Las localidades de Clorinda, Goya y Reconquista figuran entre las más expuestas al avance de las nubes negras que marcarán el cierre de mayo con un clima hostil y ráfagas que alcanzan los 70 kilómetros por hora.

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La transición del clima fresco a la tormenta severa será abrupta para las áreas afectadas. La entrada de humedad desde el norte alimentará el sistema de mal tiempo, provocando que las nubes se estacionen durante todo el viernes y parte del sábado. La acumulación de agua podría generar complicaciones en caminos rurales y zonas bajas del norte santafesino.