Empleadas domésticas: quiénes cobran el bono y cuánto cobran por media jornada en enero

Desde enero 2026 rige una nueva escala salarial para empleadas domésticas, con montos por hora, sueldos mensuales y un bono obligatorio según horas.

Los nuevos valores alcanzan a todo el personal de casas particulares en Argentina.

En enero de 2026 se actualizaron los valores del salario de las empleadas domésticas, con un esquema que redefine los montos por hora y mensuales, pero a su vez que también refuerza el pago de un bono no remunerativo obligatorio según la carga horaria.

La medida alcanza a todo el personal de casas particulares en Argentina y determina cuánto cobran las trabajadoras por categoría, modalidad y horas trabajadas, con el bono como un complemento al ingreso mensual.

Escala salarial de empleadas domésticas en enero 2026 y cómo se paga el bono La actualización fue definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que estableció nuevas escalas salariales mínimas para enero. Desde el organismo explicaron que el esquema contempla “aumentos diferenciados del salario mínimo según la categoría laboral, la modalidad de trabajo y la cantidad de horas”.

Empleadas domésticas recibirán un bono de entre $2.000 y $3000 según la categoría Empleadas domésticas recibirán un bono de entre $2.000 y $3000 según la categoría La escala salarial completa quedó fijada de la siguiente manera:

Supervisores