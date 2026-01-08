8 de enero de 2026 - 10:06

Empleadas domésticas: quiénes cobran el bono y cuánto cobran por media jornada en enero

Desde enero 2026 rige una nueva escala salarial para empleadas domésticas, con montos por hora, sueldos mensuales y un bono obligatorio según horas.

Los nuevos valores alcanzan a todo el personal de casas particulares en Argentina.

En enero de 2026 se actualizaron los valores del salario de las empleadas domésticas, con un esquema que redefine los montos por hora y mensuales, pero a su vez que también refuerza el pago de un bono no remunerativo obligatorio según la carga horaria.

Los montos varían según la categoría, la modalidad con o sin retiro y la cantidad de horas trabajadas.

Empleadas domésticas con aumento en enero: cuánto cobran por hora y por mes

El reintegro aplica los jueves de enero en compras presenciales y online pagando con MODO en Chango Más.

Nuevo reintegro de $15.000 en Chango Más con MODO

La medida alcanza a todo el personal de casas particulares en Argentina y determina cuánto cobran las trabajadoras por categoría, modalidad y horas trabajadas, con el bono como un complemento al ingreso mensual.

Escala salarial de empleadas domésticas en enero 2026 y cómo se paga el bono

La actualización fue definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que estableció nuevas escalas salariales mínimas para enero. Desde el organismo explicaron que el esquema contempla “aumentos diferenciados del salario mínimo según la categoría laboral, la modalidad de trabajo y la cantidad de horas”.

Empleadas domésticas recibirán un bono de entre $2.000 y $3000 según la categoría

La escala salarial completa quedó fijada de la siguiente manera:

Supervisores

  • Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes
  • Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina y tareas especializadas)

  • Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes
  • Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

  • $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (niños, adultos mayores o personas con discapacidad)

  • Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
  • Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, mantenimiento del hogar)

  • Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes
  • Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
Además del salario básico, la CNTCP ratificó el bono no remunerativo, que se cobra todos los meses y depende de la carga horaria semanal:

  • Más de 16 horas semanales: $14.000
  • Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000
  • Menos de 12 horas semanales: $6.000

Este bono se suma al salario y no reemplaza otros adicionales vigentes, como la antigüedad del 1% por año trabajado o el plus del 30% por zona desfavorable.

Cuánto cobra una empleada de limpieza por 4 horas diarias en enero 2026

Una empleada que realiza tareas generales de limpieza, trabaja 4 horas diarias, 5 días a la semana, se encuadra en la categoría de tareas generales con retiro. En enero 2026, el valor de la hora es de $3.250,10.

En un mes promedio, trabaja unas 80 horas, lo que da un salario base de $260.008. Como supera las 16 horas semanales, corresponde sumar el bono no remunerativo de $14.000.

De esta manera, el ingreso mensual total es de aproximadamente $274.008, sin contar antigüedad ni adicionales por zona.

