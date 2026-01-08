Nuevo reintegro de $15.000 en Chango Más con MODO

Chango Más ofrece 30% de reintegro pagando con MODO los jueves de enero, con tope de $15.000 por semana.

El reintegro aplica los jueves de enero en compras presenciales y online pagando con MODO en Chango Más.

El supermercado Chango Más lanzó una promoción que permite acceder a un reintegro de hasta $15.000 pagando con MODO, una opción pensada para aliviar el gasto semanal en alimentos y productos de consumo masivo.

El beneficio aplica con un 30% de ahorro, tiene tope semanal por usuario y está vigente durante todo enero, tanto para compras presenciales como online, en locales adheridos de todo el país.

Cómo aprovechar el reintegro del 30% en Chango Más con MODO La promoción de Chango Más con MODO ofrece un 30% de reintegro con un tope de $15.000 por usuario por jueves, válida desde el 1 hasta el 31 de enero de 2026. Aplica exclusivamente los días jueves, pagando con tarjetas Visa y Mastercard ICBC (crédito en un pago o débito Visa), siempre a través de MODO o su integración con mobile banking.

MODO Con tarjetas ICBC y MODO, el ahorro semanal puede llegar hasta $15.000 por usuario. MODO El beneficio está disponible en todas las sucursales de Chango Más, Hiper Chango Más y Punto Mayorista, incluyendo los locales de Mendoza:

Hiper Chango Más Guaymallén : Moldes 1023

: Moldes 1023 Hiper Chango Más Las Heras : Boulogne Sur Mer s/n y Regalado Olguín

: Boulogne Sur Mer s/n y Regalado Olguín Hiper Chango Más Palmares

Chango Más: Juan Agustín Maza 470 La promoción es exclusiva para clientes ICBC que acrediten sueldo en el banco, con haberes depositados dentro de los 90 días previos a la compra. El reintegro se acredita en el momento o hasta 30 días después en la cuenta asociada a MODO. No aplica para electrodomésticos, electrónicos ni pagos realizados con otras billeteras.

Chango Mas La promo incluye sucursales de Mendoza y tiene tope semanal por cliente. Cuánto hay que gastar para obtener los $15.000 de reintegro Para alcanzar el tope máximo de $15.000, es necesario realizar una compra de $50.000 en productos incluidos en la promoción, ya que el descuento es del 30%. Por ejemplo, una compra de $50.000 genera un reintegro total de $15.000. Para conseguirlo, el usuario debe comprar un jueves, pagar con tarjeta ICBC mediante MODO y elegir cualquiera de las sucursales habilitadas o la tienda online de Chango Más. De esta manera, el supermercado se convierte en una de las opciones más fuertes de ahorro semanal durante enero.