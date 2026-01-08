Nuevo reintegro de $15.000 en Chango Más con MODO

8 de enero de 2026 - 13:01

El reintegro aplica los jueves de enero en compras presenciales y online pagando con MODO en Chango Más.

El supermercado Chango Más lanzó una promoción que permite acceder a un reintegro de hasta $15.000 pagando con MODO, una opción pensada para aliviar el gasto semanal en alimentos y productos de consumo masivo.

Cómo aprovechar el reintegro del 30% en Chango Más con MODO

La promoción de Chango Más con MODO ofrece un 30% de reintegro con un tope de $15.000 por usuario por jueves, válida desde el 1 hasta el 31 de enero de 2026. Aplica exclusivamente los días jueves, pagando con tarjetas Visa y Mastercard ICBC (crédito en un pago o débito Visa), siempre a través de MODO o su integración con mobile banking.

Con tarjetas ICBC y MODO, el ahorro semanal puede llegar hasta $15.000 por usuario.

El beneficio está disponible en todas las sucursales de Chango Más, Hiper Chango Más y Punto Mayorista, incluyendo los locales de Mendoza:

  • Hiper Chango Más Guaymallén: Moldes 1023
  • Hiper Chango Más Las Heras: Boulogne Sur Mer s/n y Regalado Olguín
  • Hiper Chango Más Palmares
  • Chango Más: Juan Agustín Maza 470

La promoción es exclusiva para clientes ICBC que acrediten sueldo en el banco, con haberes depositados dentro de los 90 días previos a la compra. El reintegro se acredita en el momento o hasta 30 días después en la cuenta asociada a MODO. No aplica para electrodomésticos, electrónicos ni pagos realizados con otras billeteras.

La promo incluye sucursales de Mendoza y tiene tope semanal por cliente.

Cuánto hay que gastar para obtener los $15.000 de reintegro

Para alcanzar el tope máximo de $15.000, es necesario realizar una compra de $50.000 en productos incluidos en la promoción, ya que el descuento es del 30%. Por ejemplo, una compra de $50.000 genera un reintegro total de $15.000.

Para conseguirlo, el usuario debe comprar un jueves, pagar con tarjeta ICBC mediante MODO y elegir cualquiera de las sucursales habilitadas o la tienda online de Chango Más. De esta manera, el supermercado se convierte en una de las opciones más fuertes de ahorro semanal durante enero.

