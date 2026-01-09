ANSES confirma el pago de la Ayuda Escolar: quiénes van a cobrar en enero y qué pasa con el beneficio en 2026

La ANSES anunció un nuevo pago de la Ayuda Escolar en enero, dirigido a un grupo puntual de familias que no había cobrado el beneficio durante el calendario habitual. La medida alcanza a titulares de AUH y SUAF que cumplieron con un requisito clave fuera de los plazos iniciales.

El refuerzo genera dudas entre los beneficiarios sobre quiénes van a cobrar en enero , por qué se acredita ahora y qué ocurrirá con la Ayuda Escolar en 2026. A continuación, el detalle completo con la información oficial del organismo previsional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el pago de la Ayuda Escolar en enero está destinado exclusivamente a las familias que no cobraron el beneficio en marzo de 2025 . Se trata de casos en los que la acreditación escolar no se encontraba registrada dentro del período requerido para el pago automático.

Según lo informado por el organismo, el beneficio corresponde a quienes presentaron y validaron el Certificado de Escolaridad en noviembre de 2025 . Al cumplirse los plazos administrativos posteriores al trámite, el pago se acredita ahora, en enero de 2026.

ANSES explicó que la Ayuda Escolar alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . En ambos casos, el requisito central es tener hijos escolarizados de entre 45 días y 17 años inclusive .

No presentar el Certificado de Escolaridad en tiempo y forma deja automáticamente sin el beneficio a AUH y SUAF.

En el caso de hijos con discapacidad, el organismo aclaró que no existe límite de edad, pero sí es obligatorio acreditar la asistencia a instituciones educativas, centros de rehabilitación, talleres protegidos u otros espacios reconocidos oficialmente.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar en 2026 y qué se sabe del nuevo monto

De acuerdo a la información oficial de ANSES, el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026 comenzará, como todos los años, en marzo. El organismo aún no publicó el cronograma con fechas específicas.

Desde ANSES señalaron que el calendario de pagos “se dará a conocer semanas antes del inicio de las acreditaciones”, una vez finalizado el proceso administrativo correspondiente.

Uno de los principales interrogantes de las familias tiene que ver con el monto que se pagará en 2026. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la cifra ni sobre el porcentaje de actualización.

Como referencia, en 2025 el beneficio fue de $85.000 por hijo. Si bien se espera un incremento, desde ANSES aclararon que cualquier estimación es provisoria hasta que se publique el valor oficial.

El error más común que deja sin Ayuda Escolar en 2026

ANSES advirtió que miles de familias podrían quedar sin cobrar la Ayuda Escolar en 2026 por no presentar el Certificado de Escolaridad en tiempo y forma. Este trámite es obligatorio todos los años, incluso para quienes ya cobraron el beneficio anteriormente.

El organismo confirmó que quedan excluidos quienes no acrediten que sus hijos asisten a una institución educativa reconocida, no carguen el formulario en Mi ANSES o lo presenten con errores o fuera de término.

El monto sigue siendo de $85.000 por hijo y no tendrá actualización hasta marzo de 2026, según lo dispuesto por el Gobierno.

También quedan afuera del pago quienes tengan datos desactualizados en el sistema, ya sea del menor o del adulto responsable. En estos casos, la prestación se bloquea automáticamente. Desde ANSES dijerons: “Si la validación escolar no se completa correctamente, el beneficio no se paga y no existe pago retroactivo”.

Qué pasa con AUH y SUAF si no regularizan la escolaridad

La falta de presentación del certificado impacta tanto en titulares de AUH como en beneficiarios del SUAF. En ambos regímenes, la acreditación de alumno regular es un requisito excluyente.

Para hijos sin discapacidad, la exigencia rige desde los 45 días de vida hasta los 17 años inclusive. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero sí se exige demostrar asistencia a espacios educativos o terapéuticos reconocidos.

ANSES aclaró que no importa que la familia cumpla con todos los requisitos económicos: sin certificado escolar, la Ayuda Escolar no se paga. “La consecuencia es directa: no habrá Ayuda Escolar en 2026”, remarcaron desde el organismo previsional.

El trámite clave que define si se cobra o no la Ayuda Escolar

ANSES recordó que la gestión de la Ayuda Escolar es gratuita, digital y obligatoria todos los años, y debe realizarse exclusivamente a través de Mi ANSES.

El procedimiento incluye generar el formulario correspondiente, hacerlo firmar por la institución educativa y volver a cargarlo en la plataforma oficial para su validación.

Desde el organismo aclararon que no alcanza con que el niño esté escolarizado: el Estado necesita que esa condición esté debidamente acreditada en el sistema.

De cara a 2026, ANSES fue clara: “Quienes no completen este trámite quedarán afuera del cobro, aun cuando cumplan con todos los demás requisitos”. En un contexto de altos costos educativos, perder este beneficio puede tener un fuerte impacto en la economía de los hogares argentinos.