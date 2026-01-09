9 de enero de 2026 - 09:03

El Gobierno debe pagar hoy US$4.200 millones de la deuda reestructurada por Alberto Fernández

Los pagos corresponden a títulos soberanos emitidos durante el gobierno de Alberto Fernández. El Ejecutivo recurrió a financiamiento bancario, venta de activos y reservas del Banco Central para cumplir con las obligaciones.

El Gobierno de Javier Milei deberá afrontar este viernes vencimientos de deuda por un total de US$4.200 millones, correspondientes a bonos soberanos emitidos en el marco de la reestructuración de la deuda realizada en 2020.

Se trata de los títulos colocados en agosto de ese año, durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, como resultado del proceso encabezado por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.

En el primer día hábil de 2026, el Ejecutivo envió el aviso oficial de pago a los tenedores de bonos denominados en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, tanto en dólares como en euros.

Durante la última semana, el Gobierno avanzó en distintas alternativas para reunir los fondos necesarios. La más reciente fue la obtención de un préstamo por US$3.000 millones otorgado por un consorcio de seis bancos internacionales. De ese total, una parte será utilizada para cubrir los vencimientos, mientras que el remanente se destinará a fortalecer las reservas del Banco Central.

Además, el Ejecutivo contará con el ingreso de US$706 millones producto de la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue y con el uso de parte de las reservas que administra el Banco Central, presidido por Santiago Bausili.

El cumplimiento de estos compromisos se da en un contexto de ajuste fiscal y búsqueda de estabilización macroeconómica, con el objetivo oficial de sostener la credibilidad financiera y evitar nuevos episodios de estrés en el mercado de deuda.

