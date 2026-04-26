La CGT ratificó la movilización del 30 de abril contra el Gobierno de Milei

La movilización buscará expresar el rechazo a las políticas económicas del Gobierno. Desde la CGT cuestionan los proyectos oficiales y su impacto en la producción.

La CGT se moviliza el 30 de abril: críticas al rumbo económico de Milei. (archivo)

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, confirmó la convocatoria a la movilización prevista para el 30 de abril en el marco del Día del Trabajador. Además reafirmó el posicionamiento crítico de la central obrera frente al gobierno de Javier Milei.

El dirigente, también titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (Seivara), sostuvo que la CGT se mantiene como un “bastión de resistencia” ante las políticas oficiales. También advirtió sobre el impacto de las medidas económicas en distintos sectores productivos.

Cristian Jerónimo Cristian Jerónimo.

Críticas a proyectos del Gobierno Jerónimo cuestionó iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, en particular aquellas vinculadas al sistema aduanero y promovidas por el ministro Federico Sturzenegger. En ese sentido, señaló que cualquier modificación del Código Aduanero debe ser evaluada con responsabilidad, debido a su relevancia estratégica para la economía nacional.

El sindicalista manifestó inquietud por lo que definió como una creciente incertidumbre en el entramado productivo y criticó la “falta de sensibilidad” del Gobierno frente a las consecuencias de sus políticas. Según planteó, la movilización buscará visibilizar el rechazo a las medidas actuales y reclamar la apertura de un diálogo que priorice la producción y el empleo.