26 de abril de 2026 - 19:15

La CGT ratificó la movilización del 30 de abril contra el Gobierno de Milei

La movilización buscará expresar el rechazo a las políticas económicas del Gobierno. Desde la CGT cuestionan los proyectos oficiales y su impacto en la producción.

La CGT se moviliza el 30 de abril: críticas al rumbo económico de Milei. (archivo)

La CGT se moviliza el 30 de abril: críticas al rumbo económico de Milei. (archivo)

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NA / Damián Dopacio
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, confirmó la convocatoria a la movilización prevista para el 30 de abril en el marco del Día del Trabajador. Además reafirmó el posicionamiento crítico de la central obrera frente al gobierno de Javier Milei.

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El dirigente, también titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (Seivara), sostuvo que la CGT se mantiene como un “bastión de resistencia” ante las políticas oficiales. También advirtió sobre el impacto de las medidas económicas en distintos sectores productivos.

Cristian Jerónimo
Cristian Jer&oacute;nimo.

Cristian Jerónimo.

Críticas a proyectos del Gobierno

Jerónimo cuestionó iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, en particular aquellas vinculadas al sistema aduanero y promovidas por el ministro Federico Sturzenegger. En ese sentido, señaló que cualquier modificación del Código Aduanero debe ser evaluada con responsabilidad, debido a su relevancia estratégica para la economía nacional.

El sindicalista manifestó inquietud por lo que definió como una creciente incertidumbre en el entramado productivo y criticó la “falta de sensibilidad” del Gobierno frente a las consecuencias de sus políticas. Según planteó, la movilización buscará visibilizar el rechazo a las medidas actuales y reclamar la apertura de un diálogo que priorice la producción y el empleo.

Homenaje al papa Francisco

Durante la jornada también se realizará un homenaje al Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, en reconocimiento a su defensa del mundo del trabajo y de las organizaciones gremiales.

La convocatoria se enmarca en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, con eje en las reformas económicas impulsadas por la actual gestión.

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