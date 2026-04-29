Reintegro en supermercados y mayoristas: cómo ahorrar $60.000 con MODO y BNA+

El Banco Nación continúa con el beneficio que permite ahorrar en alimentos. A través de MODO y la app BNA+ , los usuarios acceden a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

Viernes, sábado y domingo en supermercados: reintegro de hasta $25.000 en Vea y Disco con MODO

La promoción sigue vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y, con los cinco miércoles disponibles , permite acumular hasta $60.000 por persona , tanto en compras presenciales como online con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

El beneficio del Banco Nación se aplica todos los miércoles hasta el 31 de mayo de 2026 , con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana en compras de alimentos.

Con el esquema vigente, una persona puede ahorrar hasta $60.000 y dos titulares con BNA+ llegar a $120.000.

Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación , abonando exclusivamente a través de MODO desde la app BNA+ y escaneando el QR . No aplica para pagos con saldo en cuenta.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la compra.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

Carrefour

Diarco

Josimar

Toledo

Granja Benedetti

Super A

Libertad

Maxiconsumo

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a los siguientes comercios

Carrefour

Átomo

BlowMax

Maxiconsumo

Libertad

Granja Benedetti

Carnes de Mi Campo

Carrito supermercado

Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo y cómo sumar hasta $60.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar consumos de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total. Con cinco miércoles disponibles dentro del período vigente, una persona puede acumular hasta $60.000 en reintegros si alcanza el tope en cada jornada.

En hogares con dos personas que tengan cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede usar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite alcanzar hasta $120.000 en devoluciones, siempre respetando las condiciones del beneficio.