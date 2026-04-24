24 de abril de 2026 - 11:42

Viernes, sábado y domingo en supermercados: reintegro de hasta $25.000 en Vea y Disco con MODO

Pagando con MODO en Vea y Disco hay 20% de reintegro viernes a domingo. El tope es $25.000 por banco y rige hasta el 30 de abril de 2026.

Supermercados
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Las compras del supermercado pueden tener un ahorro concreto si se aprovechan los días indicados. En Vea y Disco, pagar con MODO habilita un reintegro del 20% que puede alcanzar los $25.000 por banco cada mes.

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La promoción está vigente hasta el 30 de abril de 2026 a las 23:59, o hasta alcanzar el tope total de $2.834.200.000 en reintegros. El beneficio aplica únicamente viernes, sábado y domingo en compras presenciales.

Cómo funciona el reintegro, bancos adheridos en Vea y Disco

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse en caja escaneando un código QR con MODO, ya sea desde la app o desde la aplicación del banco. Se pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina. No aplica para compras online ni transferencias.

Supermercado Vea

El reintegro es del 20% sobre el total de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes. Esto permite multiplicar el ahorro si se utilizan distintas entidades. Además, el beneficio es acumulable con otras promociones bancarias vigentes.

Bancos y billeteras adheridas

  • Banco Santander (solo con VISA)
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Billetera YOY
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Billetera BUEPP
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia (solo en app bancaria)
  • Banco del Sol

Sucursales Vea adheridas en Mendoza

  • Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
  • Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
  • Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
  • Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
  • Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
  • Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
  • Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
  • Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
  • Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
  • Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
  • Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
  • Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
  • Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
  • Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
  • Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
  • Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
  • Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
  • Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
  • Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
  • Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
  • Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
  • Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
  • Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
  • Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro total

El reintegro es del 20% con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar ese máximo, es necesario realizar una compra de $125.000 en una sola operación.

MODO

El monto mínimo para acceder a la promoción es de $100.000, aunque en ese caso el reintegro será menor. Por eso, para obtener el total del beneficio es necesario superar ese valor.

Como el reintegro es por banco y por mes, quienes tengan más de una entidad adherida pueden repetir la operación con cada una. El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta vinculada a MODO.

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