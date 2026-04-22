Una cadena de supermercados presenta el "Super Chango Fest" con hasta 80% de descuento

Del 21 al 27 de abril, el supermercado ChangoMâs pone en marcha el “Super Chango Fest” , un evento comercial con más de 20.000 productos en promoción y descuentos de hasta el 80% . La propuesta abarca rubros clave como electrodomésticos, tecnología, hogar, indumentaria y alimentos.

La iniciativa apunta a impulsar el consumo con beneficios como financiación en hasta 12 cuotas sin interés y promociones especiales para compras en un solo pago, disponibles tanto en tiendas físicas como en la plataforma MâsOnline .

El “Super Chango Fest” se presenta como una de las acciones comerciales más fuertes de la cadena, con foco en volumen de productos, variedad de rubros y beneficios concretos para el consumidor durante una semana.

Las promociones alcanzan hasta el 80% y se combinan con cuotas sin interés.

Desde la compañía resumieron la propuesta como “un evento exclusivo con más de 20.000 productos en oferta, con descuentos de hasta el 80%” , marcando el alcance de la iniciativa en todo el país.

También hicieron hincapié en uno de los puntos clave: la financiación. En ese sentido, destacaron “alternativas de financiación de 3, 4, 6 y 12 cuotas sin interés”, disponibles en distintas categorías, junto con promociones adicionales para pagos en una sola cuota.

El evento abarca tanto tiendas físicas como el canal online, con ofertas en electro y tecnología, hogar, decoración, automotor, alimentos y cuidado personal, lo que amplía las opciones de compra.

Supermercados liquidan pequeños electrodomésticos desde $14.000 y con descuentos de hasta el 60% Incluye electrodomésticos, indumentaria, hogar y automotor con descuentos y financiación.

Entre las promociones más relevantes aparecen descuentos en celulares, heladeras y lavarropas, rebajas en productos de ventilación, ofertas en decoración con picos del 80%, y oportunidades en indumentaria, calzado y artículos para el auto.

Cómo aprovechar las ofertas durante la semana del evento

El “Super Chango Fest” concentra promociones por tiempo limitado, por lo que conviene definir previamente qué productos comprar y comparar las opciones disponibles entre cuotas y descuentos por pago único. En muchos casos, la financiación sin interés termina siendo determinante en compras de mayor valor.

También es importante tener en cuenta que algunas ofertas aplican a productos seleccionados o condiciones específicas, como beneficios adicionales para ciertos clientes. Por eso, revisar los detalles antes de pagar puede marcar la diferencia y permitir aprovechar al máximo los descuentos disponibles durante toda la semana.