MODO y BNA+ mantienen el reintegro en supermercados y mayoristas con ahorro de hasta $156.000

El Banco Nación renovó el beneficio para compras en alimentos y mantendrá durante 2026 el reintegro para usuarios que paguen con MODO y la app BNA+ . La promoción permite acceder a una devolución del 30% en supermercados y comercios adheridos de todo el país.

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El beneficio estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y aplica tanto para compras presenciales como online. Con los 13 miércoles disponibles , una persona puede acumular hasta $156.000 en reintegros , utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco.

La promoción del Banco Nación se aplica todos los miércoles , con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana . Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse exclusivamente a través de MODO desde BNA+ , escaneando el QR y seleccionando como medio de pago tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. No aplica para pagos con saldo en cuenta.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó el pago.

En Mendoza, los comercios adheridos incluyen

Átomo

Carrefour

Maxiconsumo

Hiper Libertad

Granja Benedetti

Carnes Rizzo

Super A

Carnes de Mi Campo

Tiento

Blow Max

Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo y cómo sumar hasta $156.000

Para obtener el tope semanal de $12.000, es necesario realizar compras por $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio devuelve el 30% del total abonado. Con los 13 miércoles disponibles hasta el 31 de agosto de 2026, una persona puede acumular hasta $156.000 en reintegros si alcanza el máximo permitido cada semana.

En hogares donde dos personas tengan cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta de crédito del Banco Nación y pagar mediante MODO, lo que permite alcanzar hasta $312.000 en devoluciones durante la vigencia de la promoción.