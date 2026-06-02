2 de junio de 2026 - 12:40

MODO y BNA+ mantienen el reintegro en supermercados y mayoristas con ahorro de hasta $156.000

El Banco Nación mantiene el reintegro del 30% con MODO y BNA+ en supermercados con tope de $12.000 por semana hasta agosto.

El beneficio se aplica los miércoles pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación mediante MODO desde BNA+.

El beneficio se aplica los miércoles pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación mediante MODO desde BNA+.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Banco Nación renovó el beneficio para compras en alimentos y mantendrá durante 2026 el reintegro para usuarios que paguen con MODO y la app BNA+. La promoción permite acceder a una devolución del 30% en supermercados y comercios adheridos de todo el país.

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El beneficio estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y aplica tanto para compras presenciales como online. Con los 13 miércoles disponibles, una persona puede acumular hasta $156.000 en reintegros, utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco.

Reintegro con MODO y BNA+: hasta cuándo se puede aprovechar y cómo se paga

La promoción del Banco Nación se aplica todos los miércoles, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana. Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse exclusivamente a través de MODO desde BNA+, escaneando el QR y seleccionando como medio de pago tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. No aplica para pagos con saldo en cuenta.

MODO BNA
La promoci&oacute;n incluye supermercados y mayoristas adheridos en distintos puntos del pa&iacute;s y Mendoza.

La promoción incluye supermercados y mayoristas adheridos en distintos puntos del país y Mendoza.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó el pago.

En Mendoza, los comercios adheridos incluyen

  • Átomo
  • Carrefour
  • Maxiconsumo
  • Hiper Libertad
  • Granja Benedetti
  • Carnes Rizzo
  • Super A
  • Carnes de Mi Campo
  • Tiento
  • Blow Max

Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo y cómo sumar hasta $156.000

Para obtener el tope semanal de $12.000, es necesario realizar compras por $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio devuelve el 30% del total abonado. Con los 13 miércoles disponibles hasta el 31 de agosto de 2026, una persona puede acumular hasta $156.000 en reintegros si alcanza el máximo permitido cada semana.

En hogares donde dos personas tengan cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta de crédito del Banco Nación y pagar mediante MODO, lo que permite alcanzar hasta $312.000 en devoluciones durante la vigencia de la promoción.

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