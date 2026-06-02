Góndolas y heladeras vacías en el hipermercado Libertad: qué pasará en los próximos días

La semana pasada, Libertad anunció que casi todas sus sucursales en el país cerraban por unas semanas para iniciar un proceso de remodelación por la venta de los hipermercados a La Anónima . Si bien las de Mendoza y la de Chaco no fueron incluidas en esa operación, el local ubicado en Godoy Cruz tiene varias góndolas y heladeras vacías.

Las tiendas en todo el país ofrecieron varios días de liquidación total para reducir inventario, y la de Mendoza se sumó a las ofertas y promociones . De hecho, ha quedado un sector donde se venden artículos de cocina y para el hogar con cartelería de “mega liquidación final” y descuentos de hasta el 80%.

Pero el recorrido también permite ver góndolas y heladeras vacías . En particular, hay varios estantes sin productos en el área de artículos para el hogar, electrodomésticos y camping . También hay espacios en los que apenas se exhiba una línea de productos hacia el pasillo, lo que crea la ilusión de abundancia de mercadería, pero oculta el vacío hacia atrás.

En otros sectores, como almacén (arroz, fideos, harina) hay mayor cantidad de oferta, y lo mismo sucede en perfumería. De hecho, se pueden ver algunas personas recorriendo los pasillos y comprando, porque hay una cierta variedad de marcas.

En proceso de abastecimiento

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Mendoza, Fernando Ligorria, comentó que se está abasteciendo el hipermercado y la situación laboral se mantiene estable. El negocio sigue en venta, pero se desconoce cuándo podría concretarse la operación. Tampoco ha habido despidos ni se han ofrecido retiros voluntarios.

La tienda estuvo cerrada un par de días por inventario general, pero están esperando la llegada de nueva mercadería. Habrá que esperar para ver si, en los próximos días, efectivamente, las góndolas vuelven a ofrecer mayor cantidad de productos.

Hipermercado Libertad h1 Hipermercado Libertad. Foto: Victoria Luconi / Los Andes

Qué pasó en el resto del país

Libertad emitió un comunicado la semana pasada en el que informaba que los hipermercados cerraban el 28 de mayo y que, cuando los clientes vuelvan -se habla de unos 15 días para las reformas-, se encontrarán con La Anónima, “una cadena federal de supermercados que nació hace 118 años y hoy está en más de 90 ciudades de todo el país”.

Las tiendas reabrirán con un nuevo formato de venta, en un espacio más reducido, por lo que, por ejemplo, en la sucursal de San Juan (como informó Diario de Cuyo), se redujo un poco el personal. Si bien casi todos los trabajadores continuarán en la renovada estructura, siete de ellos seguirán trabajando para Libertad, en sectores como el inmobiliario y el mall comercial.

Hipermercado Libertad v Hipermercado Libertad. Foto: Victoria Luconi / Los Andes

Es que la cadena, que nació a fines de los ‘80 en Córdoba, como un autoservicio mayorista ubicado en calle Libertad (lo que le dio su nombre) no se retira del país, aunque sí del negocio de los hipermercados. La empresa, hoy en manos del grupo Callejas, de capitales salvadoreños, se enfocará en el negocio del real estate y en fortalecer los centros comerciales Paseo Libertad.

En tanto La Anónima compró el centro logístico y cuatro tiendas en Córdoba; dos en Tucumán; y una en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero.