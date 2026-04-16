16 de abril de 2026 - 10:27

Viernes, sábado y domingo con ahorro: cómo recuperar $50.000 en Vea y Disco

Vea y Disco ofrecen 20% de reintegro con MODO viernes a domingo. Tope $25.000 por banco por mes. Conocé hasta cuándo está vigente la promo.

El beneficio es por banco y por mes, y se puede usar con más de una entidad adherida.

El beneficio es por banco y por mes, y se puede usar con más de una entidad adherida.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Las compras del supermercado pueden rendir más si se pagan en los días correctos. En Vea y Disco, el uso de MODO permite acceder a un reintegro del 20% que devuelve $25.000 por banco cada mes en compras presenciales.

Leé además

Las cifras varían por diferentes aspectos y anticiparse con una buena planificación es indispensable.

Cuánto cobra un albañil en 2026 para edificar una casa sencilla de 2 habitaciones
jubilados de anses: cuanto se cobra en mayo 2026 con el nuevo aumento por inflacion

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en mayo 2026 con el nuevo aumento por inflación

Por Redacción Economía

La promoción está vigente hasta el 30 de abril de 2026 a las 23:59, o hasta alcanzar el tope total de $2.834.200.000 en reintegros, lo que ocurra primero. Aplica exclusivamente viernes, sábado y domingo.

Cómo funciona el reintegro, bancos adheridos y sucursales disponibles

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse en caja mediante código QR a través de MODO, usando la app o la aplicación del banco habilitado. Se pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina. No aplica para compras online ni transferencias desde cuentas bancarias.

jubilada supermercado compras
Para alcanzar el tope de devolución hay que gastar cerca de $125.000 en una sola compra.

Para alcanzar el tope de devolución hay que gastar cerca de $125.000 en una sola compra.

El beneficio es por banco y por mes, lo que permite repetir el reintegro si se operan distintas entidades adheridas. Además, es acumulable con otras promociones bancarias vigentes, según disponibilidad de cada banco.

Bancos y billeteras adheridas

  • Banco Santander (solo con VISA)
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Billetera YOY
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Billetera BUEPP
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia (solo en app bancaria)
  • Banco del Sol

Sucursales Vea adheridas en Mendoza

  • Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
  • Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
  • Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
  • Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
  • Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
  • Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
  • Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
  • Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
  • Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
  • Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
  • Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
  • Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
  • Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
  • Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
  • Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
  • Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
  • Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
  • Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
  • Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
  • Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
  • Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
  • Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
  • Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
  • Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
    vea
    La promoción es presencial, con pago por QR, y se acredita dentro de los 30 días posteriores.

    La promoción es presencial, con pago por QR, y se acredita dentro de los 30 días posteriores.

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo

El reintegro es del 20% sobre el total de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar ese monto máximo, es necesario realizar una compra de aproximadamente $125.000 en una sola operación.

Existe un mínimo de acceso a la promoción de $100.000 por compra, aunque en ese caso el reintegro será proporcional y menor al tope máximo. Por eso, el beneficio completo se obtiene superando el monto necesario para llegar al 20% equivalente al máximo de devolución.

Como el esquema es por banco y por mes, quienes tengan más de una entidad adherida pueden repetir la operatoria y acceder al reintegro máximo en cada una. La acreditación se realiza dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta asociada a MODO.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con foco en la actualización normativa, los expositores abordaron los cambios fiscales y atendieron las consultas de los asistentes.

Reforma fiscal en Argentina: cómo funciona el "tapón fiscal", el nuevo Ganancias y los dólares "del colchón

Por Celeste Laciar
Sigue la novela de Sancor: la firma láctea pidió la quiebra

La firma láctea SanCor pidió finalmente su quiebra

Por Redacción Economía
Empresarios mendocinos se reunieron con el embajador de Chile en Argentina Gonzalo Uriarte. 

Empresarios mendocinos se reunieron con el embajador de Chile en Argentina para articular mejoras en el Paso

Por Redacción Economía
Esta obra se alza como una pieza de vanguardia histórica en pleno centro de Villa Nueva

Al rescate del "gigante dormido": el renacer de la joya modernista oculta en Guaymallén

Por Matías Carretero