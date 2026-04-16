Viernes, sábado y domingo con ahorro: cómo recuperar $50.000 en Vea y Disco

Las compras del supermercado pueden rendir más si se pagan en los días correctos. En Vea y Disco, el uso de MODO permite acceder a un reintegro del 20% que devuelve $25.000 por banco cada mes en compras presenciales.
La promoción está vigente hasta el 30 de abril de 2026 a las 23:59, o hasta alcanzar el tope total de $2.834.200.000 en reintegros, lo que ocurra primero. Aplica exclusivamente viernes, sábado y domingo.
Cómo funciona el reintegro, bancos adheridos y sucursales disponibles
Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse en caja mediante código QR a través de MODO, usando la app o la aplicación del banco habilitado. Se pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina. No aplica para compras online ni transferencias desde cuentas bancarias.
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Para alcanzar el tope de devolución hay que gastar cerca de $125.000 en una sola compra.
El beneficio es por banco y por mes, lo que permite repetir el reintegro si se operan distintas entidades adheridas. Además, es acumulable con otras promociones bancarias vigentes, según disponibilidad de cada banco.
Bancos y billeteras adheridas
- Banco Santander (solo con VISA)
- Banco Nación
- Banco Galicia
- Banco BBVA
- Banco Macro
- Banco Santa Fe
- Banco Entre Ríos
- Banco San Juan
- Banco Santa Cruz
- Banco ICBC
- Billetera YOY
- Banco Supervielle
- Banco Credicoop
- Banco Ciudad
- Billetera BUEPP
- Banco Bancor
- Banco Comafi
- Banco Columbia (solo en app bancaria)
- Banco del Sol
Sucursales Vea adheridas en Mendoza
- Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
- Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
- Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
- Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
- Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
- Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
- Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
- Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
- Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
- Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
- Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
- Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
- Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
- Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
- Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
- Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
- Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
- Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
- Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
- Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
- Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
- Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
- Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
- Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
- Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
- Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
- Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
- Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
- Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
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La promoción es presencial, con pago por QR, y se acredita dentro de los 30 días posteriores.
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Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo
El reintegro es del 20% sobre el total de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar ese monto máximo, es necesario realizar una compra de aproximadamente $125.000 en una sola operación.
Existe un mínimo de acceso a la promoción de $100.000 por compra, aunque en ese caso el reintegro será proporcional y menor al tope máximo. Por eso, el beneficio completo se obtiene superando el monto necesario para llegar al 20% equivalente al máximo de devolución.
Como el esquema es por banco y por mes, quienes tengan más de una entidad adherida pueden repetir la operatoria y acceder al reintegro máximo en cada una. La acreditación se realiza dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta asociada a MODO.