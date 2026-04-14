Una cadena de supermercados vende ropa de GAP y Banana Republic: en cuáles sucursales se consigue en Mendoza

La caída del consumo ha comenzado a reconfigurar el negocio de las grandes cadenas de supermercados en Argentina. Ante este escenario, Carrefour Argentina inició la venta de indumentaria de firmas globales como GAP, Old Navy y Banana Republic en 13 sucursales seleccionadas distribuidas en distintas provincias, entre ellas Mendoza .

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La iniciativa surge en un marco de apertura de importaciones impulsada por el Gobierno para fomentar la competencia, buscando diversificar el negocio frente a la baja en ventas de alimentos y productos básicos.

Según Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de la firma, el objetivo principal es brindar "soluciones integrales" para que el cliente pueda resolver su compra semanal y, al mismo tiempo, renovar su guardarropa con tendencias globales en un solo lugar.

La propuesta actual se centra en una cápsula de indumentaria básica para hombres y mujeres , que incluye remeras, buzos y jeans de estas marcas reconocidas por su calidad y estilo casual.

Estos productos están disponibles en hipermercados de Buenos Aires, como San Isidro, Vicente López y La Plata, además de puntos en el interior como Mendoza, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos.

Puntualmente en Mendoza se pueden conseguir en el hipermercado Carrefour ubicado en la lateral sur del Acceso Este en Guaymallén y en el hipermercado ubicado en calle Las Heras y Belgrano de Ciudad.

Embed Ropa GAP, OLD NAVY, BANANA REPUBLIC, en CARREFOUR! Qué opinan?



Fui a la sucursal de Vicente Lopez: Av del Libertador 215! Es un HIPERMERCADO GRANDE!

Fecha del video: 10/4 pic.twitter.com/2UgZujVktu — Ahorrá con Anabella (@ahorraconana) April 11, 2026

En cuanto a los precios, la cadena ha lanzado promociones para incentivar la compra. Las remeras se ofrecen a $34.990 (con una promoción de 3x2), mientras que los buzos tienen un precio de $46.990 y los jeans de $49.990, ambos con un descuento del 70% en la segunda unidad.

Esta tendencia de "marcas internacionales en el súper" ya cuenta con antecedentes recientes. A fines de 2025, la cadena Coto realizó una experiencia similar comercializando indumentaria de H&M en sucursales como Abasto y Nordelta con resultados positivos.

El fenómeno se da en paralelo a una reactivación del mercado de retail premium en el país. Mientras los supermercados apuestan por marcas intermedias y básicas, los centros comerciales esperan desembarcos de lujo como Dolce & Gabbana y Armani Exchange, además del regreso de la marca española Mango previsto para septiembre.

De esta manera, el sector busca reinventarse para atraer a un consumidor que valora tanto la practicidad como el acceso a etiquetas globales.