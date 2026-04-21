Supermercados lanzan liquidación de televisores previo al Mundial 2026: hasta 42% de descuento

Tres hipermercados ofrecen varias ofertas para comprar un televisor Full HD y en 4K. Aquí encontrarás las diversas opciones y sus respectivos precios.

Tres cadenas de supermercados lanzaron una liquidación de televisores con precios que arrancan en $420.499 y descuentos de hasta el 42%. Además, según el comercio y el modelo, se pueden financiar en hasta 18 cuotas. En esta ocasión, los protagonistas son Carrefour, ChangoMás y Jumbo.

Las ofertas en televisores despertaron interés en muchos argentinos, en la previa del Mundial 2026, donde la Selección Argentina defenderá el título. Ver el evento más importante del fútbol es una prioridad para muchos, y contar con un buen equipo se vuelve fundamental.

Las promociones incluyen modelos de distintas marcas y tamaños, con rebajas destacadas en equipos Full HD y 4K. Entre las opciones más visibles aparecen un Noblex de 43” con 42% descuento en Carrefour, un Samsung Crystal UHD de 50” en ChangoMás con 20% de rebaja y un Philips de 43” en Jumbo con precio cercano al mínimo de la lista.

ChangoMás: televisores con descuento Samsung 55” Crystal UHD - $779.999 (22% OFF)

Samsung 50” Crystal UHD - $719.999 (20% OFF)

Philips 43PFD6910/77 43” Full HD - $459.999 (16% OFF)

Philips 40PFD6920/77 40” Full HD Google TV - $429.999 (14% OFF)

Philips 75PUD8507/77 75” 4K Android - $1.899.999 (14% OFF)

Philips 55PUD8250/77 55” QLED Ambilight 4K - $879.999 (20% OFF)

Samsung 32” HD - $329.999 (20% OFF)

Noblex DR43X7180 43” Full HD - $431.988 (17% OFF)

Noblex DV75X8580 75” 4K Google TV - $1.529.999,12 (10% OFF) ChangoMás Televisores a precios inigualables en ChangoMás. ChangoMás