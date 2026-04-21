Supermercados lanzan liquidación de televisores previo al Mundial 2026: hasta 42% de descuento

Tres cadenas de supermercados lanzaron una liquidación de televisores con precios que arrancan en $420.499 y descuentos de hasta el 42%. Además, según el comercio y el modelo, se pueden financiar en hasta 18 cuotas. En esta ocasión, los protagonistas son Carrefour, ChangoMás y Jumbo.
Las ofertas en televisores despertaron interés en muchos argentinos, en la previa del Mundial 2026, donde la Selección Argentina defenderá el título. Ver el evento más importante del fútbol es una prioridad para muchos, y contar con un buen equipo se vuelve fundamental.
Las promociones incluyen modelos de distintas marcas y tamaños, con rebajas destacadas en equipos Full HD y 4K. Entre las opciones más visibles aparecen un Noblex de 43” con 42% descuento en Carrefour, un Samsung Crystal UHD de 50” en ChangoMás con 20% de rebaja y un Philips de 43” en Jumbo con precio cercano al mínimo de la lista.