21 de abril de 2026 - 20:56

Supermercados lanzan liquidación de televisores previo al Mundial 2026: hasta 42% de descuento

Tres hipermercados ofrecen varias ofertas para comprar un televisor Full HD y en 4K. Aquí encontrarás las diversas opciones y sus respectivos precios.

Liquidación de televisores en supermercados.

Liquidación de televisores en supermercados.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Tres cadenas de supermercados lanzaron una liquidación de televisores con precios que arrancan en $420.499 y descuentos de hasta el 42%. Además, según el comercio y el modelo, se pueden financiar en hasta 18 cuotas. En esta ocasión, los protagonistas son Carrefour, ChangoMás y Jumbo.

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Las ofertas en televisores despertaron interés en muchos argentinos, en la previa del Mundial 2026, donde la Selección Argentina defenderá el título. Ver el evento más importante del fútbol es una prioridad para muchos, y contar con un buen equipo se vuelve fundamental.

Las promociones incluyen modelos de distintas marcas y tamaños, con rebajas destacadas en equipos Full HD y 4K. Entre las opciones más visibles aparecen un Noblex de 43” con 42% descuento en Carrefour, un Samsung Crystal UHD de 50” en ChangoMás con 20% de rebaja y un Philips de 43” en Jumbo con precio cercano al mínimo de la lista.

ChangoMás: televisores con descuento

  • Samsung 55” Crystal UHD - $779.999 (22% OFF)
  • Samsung 50” Crystal UHD - $719.999 (20% OFF)
  • Philips 43PFD6910/77 43” Full HD - $459.999 (16% OFF)
  • Philips 40PFD6920/77 40” Full HD Google TV - $429.999 (14% OFF)
  • Philips 75PUD8507/77 75” 4K Android - $1.899.999 (14% OFF)
  • Philips 55PUD8250/77 55” QLED Ambilight 4K - $879.999 (20% OFF)
  • Samsung 32” HD - $329.999 (20% OFF)
  • Noblex DR43X7180 43” Full HD - $431.988 (17% OFF)
  • Noblex DV75X8580 75” 4K Google TV - $1.529.999,12 (10% OFF)
ChangoMás
Televisores a precios inigualables en ChangoMás.
Televisores a precios inigualables en ChangoMás.

Carrefour: televisores con descuento

  • Samsung Crystal UN75U8000FGCZB 75” 4K - $2.279.999,43 (42% OFF)
  • Noblex DV43X7180 43” Full HD Android TV - $420.499,42 (42% OFF)
  • Motorola MT5010 50” 4K Android - $629.999,37 (37% OFF)
  • LG OLED83C4PSA 83” OLED 4K - $9.034.239,36 (36% OFF)
  • LG 55QNED80SRA 55” QNED 4K - $1.299.999,35 (35% OFF)
  • Philco 50” 4K Google TV - $629.999,29 (30% OFF)
  • LG OLED55C5PSA 55” OLED 4K - $2.379.999,29 (30% OFF)
  • BGH B5523US6G 55” 4K Google TV - $799.999,00 (27% OFF)
  • TCL L55P635 55” 4K Google TV - sin precio informado
  • Noblex DR50X8590 50” 4K Google TV - $644.999,25 (25% OFF)
  • LG 65QNED82ASG 65” QNED 4K - $1.919.999,25 (25% OFF)
  • TCL 43S5400A 43” Full HD Android - $431.999,25 (25% OFF)
  • Telefunken TK5026UG6G 50” 4K Google TV - $569.999,00 (24% OFF)
  • BGH B4325FS5A 43” Full HD Android - $475.999,00 (24% OFF)
  • Noblex 55” QLED 4K Google TV - $819.999,00 (23% OFF)
Carrefour
Grandes descuentos en Carrefour.

Grandes descuentos en Carrefour.

Jumbo: televisores con descuento

  • Samsung UN50U8000FGCZB 50” Crystal UHD 4K - $719.999 (20% OFF)
  • Noblex DB58X7500 58” 4K - $818.999,10 (10% OFF)
  • Philips 65PUD8100/77 65” 4K - $1.169.999,10 (10% OFF)
  • Samsung UN55U8000FGCZB 55” Crystal UHD 4K - $779.999 (22% OFF)
  • TCL 55V6C-F 55” Full HD - $719.999,10 (10% OFF)
  • Noblex DV75X8580 75” 4K Google TV - $1.790.999,10 (10% OFF)
  • Samsung UN75U8000FGCZB 75” Crystal UHD 4K - $2.069.999,10 (10% OFF)
  • LG 50UA8050PSA 50” 4K ThinQ AI - $765.733,22 (10% OFF)
  • Philips 43” Full HD Titan OS - $422.999,10 (10% OFF)
  • Philips 55PUD7309/77 55” 4K - $683.999,10 (10% OFF)
  • Samsung UN65U8000FGCZB 65” Crystal UHD 4K - $1.349.999,10 (10% OFF)
  • Philips 50PUD7309/77 50” 4K - $594.999,15 (15% OFF)
Jumbo
Televisores en ofertas en Jumbo.

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