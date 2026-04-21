Reintegro en supermercados 2026: cómo conseguir $72.000 con MODO y BNA+

El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que permite ahorrar con un reintegro en supermercados . A través de MODO y la app BNA+ , los usuarios acceden a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

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La promoción sigue vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y, con los 6 miércoles disponibles , permite acumular hasta $72.000 por persona , tanto en compras presenciales como online con tarjetas de crédito del banco en un solo pago .

El beneficio del BNA+ se aplica todos los miércoles hasta el 31 de mayo de 2026 , con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana en compras de alimentos.

Con el esquema vigente, una persona puede obetener el reintegro de hasta $72.000 y dos titulares con BNA+ llegar a $144.000.

Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación , abonando exclusivamente a través de MODO desde la app BNA+ y escaneando el QR . No aplica para pagos con saldo en cuenta.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la compra.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

Carrefour

Diarco

Josimar

Toledo

Granja Benedetti

Super A

Libertad

Maxiconsumo

Carrefour Argentina La promoción alcanza a supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a los siguientes comercios

Carrefour

Átomo

BlowMax

Maxiconsumo

Libertad

Granja Benedetti

Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo y cómo sumar hasta $72.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar consumos de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total. Con 6 miércoles disponibles dentro del período vigente, una persona puede acumular hasta $72.000 en reintegros si alcanza el tope en cada jornada.

En hogares con dos personas que tengan cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede usar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite alcanzar hasta $144.000 en devoluciones, siempre respetando las condiciones del beneficio.