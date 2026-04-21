Reintegro en supermercados 2026: cómo conseguir $72.000 con MODO y BNA+

El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que permite ahorrar con un reintegro en supermercados. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios acceden a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.
El Banco Nación mantiene el reintegro del 30% con MODO y BNA+ en supermercados con tope de $12.000 por semana y vigencia hasta el 31 de mayo.
El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que permite ahorrar con un reintegro en supermercados. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios acceden a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.
La promoción sigue vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y, con los 6 miércoles disponibles, permite acumular hasta $72.000 por persona, tanto en compras presenciales como online con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.
El beneficio del BNA+ se aplica todos los miércoles hasta el 31 de mayo de 2026, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana en compras de alimentos.
Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, abonando exclusivamente a través de MODO desde la app BNA+ y escaneando el QR. No aplica para pagos con saldo en cuenta.
El reintegro se acredita dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la compra.
Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran
En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a los siguientes comercios
Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar consumos de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total. Con 6 miércoles disponibles dentro del período vigente, una persona puede acumular hasta $72.000 en reintegros si alcanza el tope en cada jornada.
En hogares con dos personas que tengan cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede usar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite alcanzar hasta $144.000 en devoluciones, siempre respetando las condiciones del beneficio.