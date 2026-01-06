6 de enero de 2026 - 11:12

Vuelve el reintegro de $96.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación relanzó en 2026 el reintegro del 30 por ciento pagando con MODO y BNA+, con tope semanal y vigencia hasta febrero en supermercados y mayoristas.

El reintegro aplica todos los miércoles y permite ahorrar hasta 12.000 pesos por semana en compras habituales.

El Banco Nación relanzó en 2026 uno de los beneficios más utilizados para bajar el gasto mensual en supermercados y mayoristas. A través de MODO y la app BNA+, los clientes pueden acceder a un reintegro que impacta de forma directa en las compras habituales de alimentos y productos esenciales.

La propuesta permite acumular hasta $96.000 por persona en devoluciones, siempre que se cumplan las condiciones del programa y se concentren las compras durante los días establecidos por el banco.

Reintegro de $96.000 con MODO y BNA+: hasta cuándo se puede aprovechar

El beneficio del Banco Nación está vigente todos los miércoles hasta el 28 de febrero de 2026. Cada semana se aplica un reintegro del 30%, con un tope de $12.000 por persona, utilizando tarjetas de crédito del banco asociadas a MODO desde BNA+ y pagando en un solo pago.

Pagando con tarjetas del Banco Naci&oacute;n a trav&eacute;s de MODO y BNA+ se puede acumular hasta 96.000 pesos en devoluciones.

La promoción alcanza tanto a compras presenciales como online y está disponible en una amplia red de supermercados y mayoristas de todo el país.

Entre los comercios adheridos a nivel general se encuentran

  • Carrefour
  • Coto
  • VEA
  • Disco
  • Jumbo
  • La Anónima
  • Diarco
  • Chango Más
  • Libertad
  • Yaguar
  • Día

En Mendoza, el reintegro se puede utilizar en una extensa red de locales distribuidos en distintos departamentos. Participan, entre otros

  • ATOMO
  • VEA
  • Carrefour
  • Jumbo
  • Makro
  • Hiper Libertad
  • Granja Benedetti
  • Carnes Rizzo
  • Carnes de Mi Campo
  • Frigorífico Stella
  • Vaca Negra
  • Yaguar

Estos comercios están presentes en zonas como Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo, Las Heras y Ciudad de Mendoza.

Supermercados y mayoristas de todo el pa&iacute;s participan del beneficio, con fuerte presencia en Mendoza.

Cuánto hay que gastar y cómo llegar al reintegro máximo en 2026

Para alcanzar el tope semanal de $12.000 de reintegro, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el banco devuelve el 30% del monto abonado. Repitiendo esta operatoria durante 8 miércoles consecutivos, el ahorro total llega a $96.000 por persona.

En los hogares donde dos personas cuenten con tarjetas de crédito del Banco Nación y utilicen MODO con BNA+, el beneficio puede duplicarse y alcanzar $192.000 en reintegros.

