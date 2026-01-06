Vuelve el reintegro de $96.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación relanzó en 2026 uno de los beneficios más utilizados para bajar el gasto mensual en supermercados y mayoristas. A través de MODO y la app BNA+, los clientes pueden acceder a un reintegro que impacta de forma directa en las compras habituales de alimentos y productos esenciales.
La propuesta permite acumular hasta $96.000 por persona en devoluciones, siempre que se cumplan las condiciones del programa y se concentren las compras durante los días establecidos por el banco.
Reintegro de $96.000 con MODO y BNA+: hasta cuándo se puede aprovechar
El beneficio del Banco Nación está vigente todos los miércoles hasta el 28 de febrero de 2026. Cada semana se aplica un reintegro del 30%, con un tope de $12.000 por persona, utilizando tarjetas de crédito del banco asociadas a MODO desde BNA+ y pagando en un solo pago.
La promoción alcanza tanto a compras presenciales como online y está disponible en una amplia red de supermercados y mayoristas de todo el país.
Entre los comercios adheridos a nivel general se encuentran
Carrefour
Coto
VEA
Disco
Jumbo
La Anónima
Diarco
Chango Más
Libertad
Yaguar
Día
En Mendoza, el reintegro se puede utilizar en una extensa red de locales distribuidos en distintos departamentos. Participan, entre otros
ATOMO
VEA
Carrefour
Jumbo
Makro
Hiper Libertad
Granja Benedetti
Carnes Rizzo
Carnes de Mi Campo
Frigorífico Stella
Vaca Negra
Yaguar
Estos comercios están presentes en zonas como Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo, Las Heras y Ciudad de Mendoza.
Cuánto hay que gastar y cómo llegar al reintegro máximo en 2026
Para alcanzar el tope semanal de $12.000 de reintegro, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el banco devuelve el 30% del monto abonado. Repitiendo esta operatoria durante 8 miércoles consecutivos, el ahorro total llega a $96.000 por persona.
En los hogares donde dos personas cuenten con tarjetas de crédito del Banco Nación y utilicen MODO con BNA+, el beneficio puede duplicarse y alcanzar $192.000 en reintegros.