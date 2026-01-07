7 de enero de 2026 - 22:16

La producción minera creció 1,8% interanual en noviembre, según el Indec

El petróleo crudo y el litio impulsaron la actividad minera, mientras el gas natural y los metales mostraron caídas.

La producción minera creció en noviembre impulsada por el crudo y los minerales industriales.

Por Redacción Economía

El índice de producción industrial minero (IPI minero) registró en noviembre una suba de 1,8% interanual. Además se reportó un incremento de 1,1% respecto de octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De acuerdo con los datos oficiales relevados por la Agencia Noticias Argentinas, el índice acumuló entre enero y noviembre un crecimiento del 3,2% en comparación con el mismo período de 2024.

El petróleo crudo impulsó la suba

Dentro del rubro “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción”, se destacó el desempeño del petróleo crudo, que mostró un aumento del 12,8% interanual y acumuló una suba del 12,9% en los primeros once meses del año.

Durante noviembre se extrajeron 1.282.000 metros cúbicos de petróleo crudo convencional y 2.759.000 m³ de petróleo no convencional. En términos interanuales, el crudo convencional registró una caída del 12,9%, mientras que el no convencional mostró una suba del 30,7%.

En contraste, la producción de gas natural registró un retroceso del 3,9% interanual. En el penúltimo mes del año se extrajeron 1.374 millones de m³ de gas convencional y 2.291 millones de m³ de no convencional, lo que implicó una disminución del 8,4% y del 1%, respectivamente.

Este conjunto de actividades ubicó al subíndice con una suba del 2,9% interanual, y un incremento del 3,4% en el acumulado enero-noviembre.

Minerales industriales: suba cercana al 10%

El rubro “Extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación” registró en noviembre un crecimiento del 9,5% interanual, impulsado principalmente por la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos (30,3%) y de sal (42,5%).

Otros segmentos mostraron desempeños dispares:

  • Rocas ornamentales: +3,1%

  • Piedra caliza y yeso: -4,6%

  • Arenas y triturados pétreos: -2,9%

  • Arcilla y caolín: -10,5%

  • Carbón, turba y canteras n.c.p.: -60,5%

De esta manera, el índice general del sector acumuló una suba del 6,8% en lo que va del año.

Fuerte crecimiento del litio y caída de los metales

En noviembre se produjeron 11.244 toneladas de litio, lo que representó un aumento interanual del 66,4%. En el acumulado de enero a noviembre, la producción creció 61,4%.

En contraposición, los minerales metalíferos mostraron un desempeño negativo. El índice general del sector registró una caída del 21,2%, mientras que la extracción de plata y oro retrocedió 18,5% interanual.

