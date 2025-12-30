La UBA lanza el Ceegem para impulsar el conocimiento en energía y minería

En septiembre, en el marco de las Jornadas Intercentros de Investigación convocadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue creado el Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía y la Minería (Ceegem) .

Las perspectivas alentadoras que ofrecen a nuestro país los sectores de la energía y la minería son las impulsoras de este desafío profesional y académico.

Durante largos años los argentinos sólo hemos visto en el gran macizo cordillerano un lugar de hermosos paisajes, ancestrales ritos y cobijo de legendarias proezas. Sin embargo, hoy, sin ningún desmedro de esas extraordinarias cualidades, nuestros Andes se presentan con la potencialidad de un enorme reservorio de recursos minerales que el mundo demanda como nunca antes.

Y no solamente en las majestuosas montañas fronterizas están las riquezas mineras, si no, que en los cálidos llanos y en la precordillera el litio y las tierras raras auguran multiplicar los muy ciertos horizontes económicos.

El sector energético no va rezagado en esta senda de desarrollo y crecimiento. A los muy conocidos aportes -basados en alta tecnología- de la hidroeléctrica y la nuclear se suman las ubicuas renovables con la eólica principalmente en la Patagonia y la fotovoltaica en la vastedad de la Puna.

Y, como es bien sabido, los hidrocarburos que yacen en varios distritos terrestres y marítimos de nuestra geografía -con Vaca Muerta al frente- ya están mostrando sus efectivos y rentables efectos en la balanza comercial de nuestro país.

Hay empresas que vienen trabajando en el área del distrito minero Malargüe y que se dedican a la explotación de yeso y otros minerales de tercera categoría. Foto: Gobierno de Mendoza.

Aporte de la UBA

Pero toda esta inmensa riqueza natural de la que goza nuestro suelo es poco o nada útil sin tres conceptos fundamentales: trabajo, capital y conocimiento. Y es en la encrucijada de estos tres pilares que la universidad tiene mucho para aportar.

Por un lado, estos centros de altos estudios han sido desde su nacimiento, en la Edad Media, los ámbitos más propicios para el avance científico y su inmediato sucedáneo, el desarrollo tecnológico. Por el otro, escribir la palabra universidad es lo mismo que redactar educación y formación.

Con la experiencia acumulada en los preexistentes Observatorio Pyme Minero (OPM) y Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía (Ceege), nuestro nuevo centro académico, aunque hospedado en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, congrega a profesionales, -que en su gran mayoría son a la vez docentes e investigadores en sus respectivas áreas-, de todas las disciplinas vinculadas a la Industria Minera y la Energía, desde la Economía, la Ingeniería y el Derecho hasta las Ciencias Geológicas y las Ciencias Ambientales, pasando por la Geopolítica o la Logística.

Hereda de aquellos ámbitos de investigación, docencia y consultoría, dos características sustantivas: interdisciplinariedad profesional y rigurosidad académica. En definitiva, se trata de abordar las complejas problemáticas de los dos sectores, que serán las claves de nuestro futuro y el del mundo, en forma profunda, integral y objetiva.

malargue Minería en Malargüe

Foco de trabajo

Las actividades del Ceegem se desarrollarán sobre tres ejes principales: Investigación, Docencia y Capacitación. Anticipamos más arriba que buena parte de nuestros profesionales ya dedican sus esfuerzos a la docencia y a la investigación y encuentran en este centro de estudios un lugar donde ampliar su trabajo.

Nuestros expertos también integran grupos de consultores calificados para las actividades tanto de la industria minera como energética realizando análisis económicos-financieros de proyectos, estudios y evaluaciones de factibilidad, así como auditorías contables, tecnológicas y ambientales.

Para lograr los objetivos en cada una de las misiones señaladas consideramos esencial cierto marco organizativo y funcional que tenga presente privilegiar el trabajo en equipo sobre los esfuerzos individuales aislados, formar equipos interdisciplinarios, desarrollar una actividad intensa de vinculación desde el mundo académico hacia los ámbitos empresariales y laborales, evitando pensarlos como compartimientos estancos, y también, frecuentar el intercambio a nivel universitario y profesional con organizaciones similares de otros países y de organismos internacionales.

Aquel marco organizativo que acabamos de describir con brevedad será poco sustentable de no estar cobijado por los valores y principios que fundamentan la existencia de nuestro centro de estudios, a saber: objetividad y rigor científico; responsabilidad profesional, individual y de conjunto; transparencia, pluralidad y respeto académico.

Este centro de estudios, constituido en el marco de la siempre prestigiosa Universidad de Buenos Aires, ha sido pensado como un polo avanzado de innovación para servir a la industria minera y el sector energético en su sendero de crecimiento y desarrollo que aporte valor agregado a nuestro país -y a esta región del planeta- en el contexto de un mundo actual cada vez más interrelacionado.

Concretar y consolidar este anhelo es el propósito del trabajo cotidiano de todos los miembros del Ceegem.

* Por Roberto Fritzsche (Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía y la Minería - Ceegem)