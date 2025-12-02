2 de diciembre de 2025 - 22:00

Energía y Minería: el Ejecutivo apunta a menos subsidios y más previsibilidad en 2026

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió el ajuste del sector y aseguró que el sistema energético “ya está normalizado”, con menor carga de subsidios y mayor interés privado.

Daniel González, funcionario del Ministerio de Economía.

Daniel González, funcionario del Ministerio de Economía.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Desde el Ministerio de Economía proyectan un escenario con mayor inversión privada, reglas estables y un sector energético más previsible. “Para 2026 espero un año de consolidación”, afirmaron fuentes de esa cartera.

Leé además

Cámaras y entidades vitivinícolas presentaron una acción de amparo para que el Certificado de Ingreso de Uvas siga siendo obligatorio

Entidades vitivinícolas presentaron un amparo por los cambios en el INV

Por Redacción Economía
Los ingresos no alcanzan para ser de clase media

Seis de cada diez mendocinos ya no son de clase media: los consumos que resignaron

Por Redacción Economía

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, sostuvo que el ajuste no fue solo fiscal, sino parte de una estrategia para ordenar el sistema, reducir costos y reactivar la inversión. Entre los avances, destacó la “normalización” del sistema energético: los subsidios, que representaban el 1,5% del PBI al inicio de la gestión, caerían al 0,5% según el Presupuesto 2026.

Añadió que las revisiones tarifarias permitieron recomponer la ecuación económica de las empresas y que la progresiva desregulación habilitó a los generadores a adquirir combustible por su cuenta. Según el funcionario, esto ya se traduce en mayor interés del sector privado, con licitaciones hidroeléctricas y proyectos como los de TGS.

El Secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González
El Secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

El Secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

De cara a 2026, González anticipó las prioridades en hidrocarburos: continuar bajando impuestos distorsivos y avanzar con la eliminación de retenciones al petróleo convencional. Evaluó también que la caída internacional del precio del crudo podría enfriar la actividad, pero no frenarla, gracias a la productividad de Vaca Muerta.

Además remarcó la transición en el mercado de gas, con la privatización de Enarsa y Cammesa como pasos centrales. El objetivo es que productores y privados contraten directamente, dejando atrás el Plan Gas. En cuanto al abastecimiento de GNL, apuntó a garantizar suministros sin que el Estado cargue con el costo, y confió en que la competencia permitirá obtener mejores precios.

Sobre las obras eléctricas, señaló que el Gobierno busca un esquema “robusto y sin margen de error”, con AMBA I como proyecto clave, aunque aún sin publicación formal.

En materia de inversiones, resaltó el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en julio del 2024 y que ya suma más de 27 proyectos entre energía y minería. González adelantó que recomendará extenderlo más allá de su vencimiento en 2026, al considerar que refleja el modelo económico que el Ejecutivo pretende consolidar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno confirmó que el Programa Hogar se integrará al régimen general de subsidios.

Programa Hogar: la Secretaría de Energía redefine el subsidio y anuncia cambios desde 2026

Por Redacción Economía
El gobernador Alfredo Cornejo participó del acto de inauguración de obra energética en San Rafael. 

Inauguran una obra energética que beneficiará a 27 mil usuarios del Sur provincial: en qué consiste

Por Redacción Política
Los bancos apuntan contra los beneficios que podrían tener las billeteras virtuales con la Reforma Laboral.

Bancos vs. Reforma Laboral: rechazan que las billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones

Por Redacción Economía
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo.

La OCDE baja sus expectativas de crecimiento en Argentina y prevé más inflación en 2026

Por Redacción Economía