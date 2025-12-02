Energía y Minería: el Ejecutivo apunta a menos subsidios y más previsibilidad en 2026

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió el ajuste del sector y aseguró que el sistema energético “ya está normalizado”, con menor carga de subsidios y mayor interés privado.

Desde el Ministerio de Economía proyectan un escenario con mayor inversión privada, reglas estables y un sector energético más previsible. “Para 2026 espero un año de consolidación”, afirmaron fuentes de esa cartera.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, sostuvo que el ajuste no fue solo fiscal, sino parte de una estrategia para ordenar el sistema, reducir costos y reactivar la inversión. Entre los avances, destacó la “normalización” del sistema energético: los subsidios, que representaban el 1,5% del PBI al inicio de la gestión, caerían al 0,5% según el Presupuesto 2026.

Añadió que las revisiones tarifarias permitieron recomponer la ecuación económica de las empresas y que la progresiva desregulación habilitó a los generadores a adquirir combustible por su cuenta. Según el funcionario, esto ya se traduce en mayor interés del sector privado, con licitaciones hidroeléctricas y proyectos como los de TGS.

De cara a 2026, González anticipó las prioridades en hidrocarburos: continuar bajando impuestos distorsivos y avanzar con la eliminación de retenciones al petróleo convencional. Evaluó también que la caída internacional del precio del crudo podría enfriar la actividad, pero no frenarla, gracias a la productividad de Vaca Muerta.

Además remarcó la transición en el mercado de gas, con la privatización de Enarsa y Cammesa como pasos centrales. El objetivo es que productores y privados contraten directamente, dejando atrás el Plan Gas. En cuanto al abastecimiento de GNL, apuntó a garantizar suministros sin que el Estado cargue con el costo, y confió en que la competencia permitirá obtener mejores precios.