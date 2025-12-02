2 de diciembre de 2025 - 21:43

Bancos vs. Reforma Laboral: rechazan que las billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones

Desde el sector advirtieron que el esquema vigente ha sido una de las pocas políticas sostenidas con éxito en Argentina. “En línea con las mejores prácticas internacionales, es conveniente que se abonen dentro del sistema bancario formal”, aseguran.

Los bancos apuntan contra los beneficios que podrían tener las billeteras virtuales con la Reforma Laboral.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Por Redacción Economía
Por Redacción Política

Desde el sector remarcan que modificar el sistema actual puede poner en riesgo la seguridad de los haberes de millones de personas. Según explicaron, el esquema vigente -basado en entidades bancarias autorizadas y supervisadas- ha sido una de las pocas políticas sostenidas con éxito en Argentina.

Las entidades ADEBA, ABA y ABAPPRA recordaron que el sistema financiero “demostró su fortaleza aún durante las crisis que ha debido enfrentar nuestro país las últimas tres décadas”.

“Expone a los jubilados y trabajadores”, advirtieron

“El nivel de servicios para los usuarios es excelente, además de gratuito”, señalaron la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y la Asociación Bancos Públicos y Privados Argentinos (ABAPPRA) en un comunicado.

“En línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales, es conveniente que los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales se abonen dentro del sistema bancario formal”, indicaron.

Y advirtieron que “no se observan beneficios -pero sí costos y riesgos- de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y seguridad de sueldos y jubilaciones”.

“Quienes promueven relajar las condiciones para el pago de salarios y jubilaciones deben ser conscientes de que dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”, alertaron.

Por Redacción Política