Bancos vs. Reforma Laboral: rechazan que las billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones

Se suman nuevos opositores a la Reforma Laboral que el Gobierno de Javier Milei quiere imponer de cara al 2026. Se trata de los bancos, quienes expresaron un rechazo contundente a la posibilidad de que las billeteras virtuales, como Mercado Pago, sean habilitadas para el pago de salarios y jubilaciones.
Desde el sector remarcan que modificar el sistema actual puede poner en riesgo la seguridad de los haberes de millones de personas. Según explicaron, el esquema vigente -basado en entidades bancarias autorizadas y supervisadas- ha sido una de las pocas políticas sostenidas con éxito en Argentina.
Las entidades ADEBA, ABA y ABAPPRA recordaron que el sistema financiero “demostró su fortaleza aún durante las crisis que ha debido enfrentar nuestro país las últimas tres décadas”.
“Expone a los jubilados y trabajadores”, advirtieron
“El nivel de servicios para los usuarios es excelente, además de gratuito”, señalaron la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y la Asociación Bancos Públicos y Privados Argentinos (ABAPPRA) en un comunicado.
“En línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales, es conveniente que los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales se abonen dentro del sistema bancario formal”, indicaron.
Y advirtieron que “no se observan beneficios -pero sí costos y riesgos- de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y seguridad de sueldos y jubilaciones”.
“Quienes promueven relajar las condiciones para el pago de salarios y jubilaciones deben ser conscientes de que dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”, alertaron.