El Gobierno terminó la redacción de la Reforma Laboral: así quedó, cuándo se debatirá y qué cuestiona la CGT

El Gobierno nacional finalizó la redacción del proyecto de Reforma Laboral que será enviado en los próximos días al Congreso , según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas. El texto, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , fue girado al jefe de Gabinete , Manuel Adorni ; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; y a la senadora Patricia Bullrich , flamante jefa del bloque de La Libertad Avanza.

La reforma —que el Gobierno define como una “modernización laboral”— incluiría capítulos vinculados a ultraactividad de los convenios , relaciones laborales , cargas fiscales , peajes , financiamiento de sindicatos y cámaras empresarias , derechos colectivos , trabajo individual y autónomo , democracia sindical y otros puntos complementarios.

El oficialismo prevé debatir el proyecto durante las sesiones extraordinarias que se desarrollarán del 10 al 31 de diciembre , con continuidad desde el 19 de enero hasta fines de febrero .

La definición del articulado se produjo tras un nuevo foco de tensión con la CGT , que cuestionó los lineamientos del borrador presentado por el Ejecutivo. El rechazo fue expuesto por Gerardo Martínez , titular de la UOCRA, durante la fallida reunión del Consejo de Mayo realizada el último miércoles.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, advirtió Martínez en Casa Rosada, marcando la postura confrontativa que mantiene la central sindical ante los cambios impulsados por el Gobierno.

Pese al descontento gremial, el Ejecutivo avanzó con la redacción del proyecto sin incorporar las modificaciones solicitadas por la CGT. En paralelo, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, reclamó endurecer aún más los términos de la reforma, en línea con el enfoque oficialista.

Qué puntos enfrenta a la CGT con el Gobierno

Qué rechaza la CGT

La CGT sostiene que la reforma implicaría una “quita de derechos laborales conquistados".

Negociación salarial por empresa en lugar de por actividad. Uno de los puntos más sensibles: el proyecto prevé permitir convenios y acuerdos por empresa en vez de mantener los convenios colectivos generales por actividad. Para la CGT, esto “dinamita” la negociación colectiva y debilita su capacidad de representación.

Bancos de horas, topes a indemnizaciones y salarios por productividad. Estos mecanismos, ya adelantados como parte de la reforma, son vistos como medidas regresivas que perjudican a los trabajadores.

Falta de diálogo real, falta de participación sindical en la redacción. La central gremial cuestiona que el proyecto se elabore “de espaldas” a los sindicatos, sin debate abierto ni negociación.

Operativo de búsqueda de apoyos

Con los borradores ya listos, la Casa Rosada inició un operativo político para asegurar consensos parlamentarios. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, son los encargados de articular negociaciones con gobernadores. Por su parte, Bullrich y Menem trabajan en la construcción de mayorías dentro del Senado y la Cámara de Diputados.

El Gobierno aspira a que la Reforma Laboral sea uno de los primeros proyectos en ser tratados durante el paquete de iniciativas impulsadas para las sesiones extraordinarias.

Cómo es la reforma laboral que elaboró el Gobierno o de Milei