El Gobierno prepara un nuevo ajuste en el Estado: planea reducir el 10% de trabajadores

El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo ajuste de la estructura del Estado, una medida implicará una reducción significativa de puestos de trabajo públicos .

A pesar de que desde Casa Rosada evitan por ahora dar un número preciso de los despidos que se ejecutarían próximamente, aluden a que podría alcanzar “otro 10%” de la planta de empleados. Según datos oficiales de septiembre pasado, el número de personas desvinculadas de sus puestos en el Estado desde que Milei asumió al gobierno asciende a más de 58 mil.

De acuerdo con el último informe del INDEC, correspondiente a octubre, la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades era de 285.570. personas.

Desde que Milei llegó al poder, el enfoque inicial se centró en el área centralizada de la administración, a partir de 2026 el Gobierno enfocará las reducciones en organismos descentralizados , según confirmaron fuentes al medio LA NACION.

Los despidos se centrarán en organismos grandes como la Oficina Anticorrupción, el INDEC, el CONICET, la CONEAU, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la ANSES, la CONADIS, el ENARGAS, el ENRE, el INTA, el INTI y el ENACOM.

El inicio del proceso de despidos “sería inminente”, según deslizaron fuentes al tanto de los recortes, que podrían comenzar a conocerse a lo largo de las próximas semanas y en los dos primeros trimestres de 2026. Esta reducción coincidiría con la finalización de contratos que no serían renovados.

“Hay contratos desde la época de Menem”, explicaron parte de los consultados. Esos contratos se renuevan anualmente y de no hacerse esa renovación, caen automáticamente.

Menos puestos de trabajo

La idea principal es reducir el número de empleados de forma transversal, abarcando las diferentes carteras, organismos, empresas y dependencias del Estado. Parte de los recortes de personal provendrían también de la eliminación de los registros de automotores y de las plantas de empresas destinadas a la privatización.

“Vamos a terminar de eliminar registros de automotores y a privatizar más empresas”, adelantaron en ese sentido en en Casa Rosada.

A las bajas por caídas de contratos, también se habla de reducciones y eliminación de áreas duplicadas.

El plan para achicar el Estado está liderado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, junto a Federico Sturzenegger, titular de Desregulación y Transformación del Estado. Adorni recibió la orden de acelerar la gestión “a 200 kilómetros por hora”.

De acuerdo con el texto del Presupuesto 2026, la Jefatura de Gabinete tendrá un rol central en materia de contrataciones futuras.

El artículo 7 del proyecto libertario, cuya aprobación se espera para diciembre en el marco de la sesión extraordinaria el 10 de dicimebre, consigna: “Las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros”.