26 de noviembre de 2025 - 12:51

La reunión de Milei con su nuevo gabinete: otro abrazo a los saltos con Petri y La Beriso de fondo

De la reunión participaron los futuros ministros Carlos Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad). Fue en la previa del Consejo de Mayo.

Antes del encuentro con el Consejo de Mayo, Milei reunió a todo su nuevo Gabinete.

Los Andes | Redacción Política
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaron este miércoles por la mañana una reunión ampliada de ministros en Casa Rosada para avanzar en la definición de la estrategia legislativa rumbo al tratamiento del Presupuesto 2026, que el Gobierno pretende discutir en sesiones extraordinarias.

El encuentro en Casa Rosada evaluará puntos centrales del proyecto, mientras la CGT mantiene discusiones internas sobre su alcance.

Cornejo viajó a Buenos Aires para la última sesión del Consejo de Mayo: la reforma laboral como eje central

El “empresario” estadounidense Hayden Mark Davis lanzó en las últimas horas un fideicomiso denominado The Libra Trust

Davis lanzó un fideicomiso online para despegar a Milei del escándalo cripto $LIBRA

El encuentro se dio desde las 9.30 en el Salón Eva Perón y reunió a los nueve ministros del gabinete, además de funcionarios clave del entorno presidencial. La instancia se da tras la ronda de reuniones individuales que Adorni mantuvo en las últimas semanas para identificar las urgencias de cada cartera.

La jornada estuvo marcada por el debut de los nuevos ministros: Alejandra Monteoliva, quien reemplazará a Patricia Bullrich en Seguridad; y el teniente Carlos Presti, el sucesor del mendocino Luis Petri (Defensa). Los actuales funcionarios dejarán sus cargos en diciembre para pasar al Senado y la Cámara Baja, respectivamente.

La reunión se hizo viral en las redes sociales por el video que compartió la Oficina Presidencial. Otra vez, imágenes editadas con música de rock (La Beriso) y el abrazo efusivo a los saltos de Milei con Petri.

"Cuántas noches que recuerdo, rocanroles eternos, madrugadas fisuradas las mañanas con resacas ¿cómo olvidarlas?", dice la letra del tema "Vamos por la gloria".

Petri amplió en su cuenta de X: "Ese abrazo resume lo que vivimos estos años, trabajando codo a codo para transformar la Defensa Nacional. Modernizamos a nuestras Fuerzas Armadas, recuperamos capacidades para defender cada día más a los argentinos y avanzamos en lo que antes parecía imposible. Es un orgullo ser parte del equipo del Presidente @JMilei que está decidido a hacer grande a la Argentina. Y es una alegría enorme saber que el @TGCarlosPresti va a continuar este rumbo con la misma convicción".

Quiénes participaron de la reunión de Milei

Milei fue el primero en llegar a Casa Rosada, poco antes de las 9. Lo siguieron: Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Luis Caputo (Economía).

Se sumaron también la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el titular de Diputados, Martín Menem.

El encuentro tuvo dos presencias especiales. Carlos Presti, jefe del Estado Mayor General del Ejército, quien llegó en uniforme y Alejandra Monteoliva, acompañada por Bullrich. Ambos integrarán las estructuras de Defensa y Seguridad cuando Petri y Bullrich asuman sus compromisos legislativos.

Qué se discutió en la reunión de gabinete

La agenda abordó:

  • Estrategias para sumar adhesiones de las provincias y de bloques aliados al Presupuesto 2026.
  • Avances en los borradores de la reforma laboral, redactados por los equipos técnicos en conjunto con Sturzenegger.
  • Definición de una metodología periódica de coordinación interministerial, que Adorni aspira a replicar cada 10 días.

En paralelo, Adorni se prepara para debutar este miércoles al frente del Consejo de Mayo, que encarará su último encuentro formal antes del 15 de diciembre, plazo límite para presentar el documento con los proyectos de ley que plasmarán los 10 puntos del Pacto de Mayo.

