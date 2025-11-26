Davis lanzó un fideicomiso online para despegar a Milei del escándalo cripto $LIBRA

En la página web del fideicomiso, se asegura que los fondos recaudados a través del token serán destinados a subvenciones para pymes argentinas. El movimiento se activó minutos antes de una audiencia clave en Nueva York

En un intento por mitigar el escándalo generado alrededor del criptoactivo $LIBRA, el “empresario” estadounidense Hayden Mark Davis lanzó en las últimas horas un fideicomiso denominado The Libra Trust, una maniobra digital que busca aliviar la presión judicial y, al mismo tiempo, desvincular al presidente Javier Milei del proyecto.

El movimiento se activó minutos antes de una audiencia clave en Nueva York, según informó La Nación. En la página web del fideicomiso, se asegura que los fondos recaudados a través del token serán destinados a subvenciones para pequeñas y medianas empresas argentinas (Pymes).

Estrategia judicial y el intento de despegue de Milei El lanzamiento del portal se interpretó como una jugada procesal. La decisión se produjo justo antes de que la jueza federal Jennifer L. Rochon analizara un pedido presentado en el marco de la demanda colectiva (“class action”), que buscaba congelar los fondos de Davis.

El documento del trust incluye un punto central: promete que operará “con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”, aunque sin precisar cómo se garantizará esa separación. El objetivo: desligar al Presidente —quien había respaldado públicamente el token en febrero— de las acusaciones que pesan sobre el proyecto.

Apenas minutos después de la activación del sitio, la jueza Rochon rechazó el pedido de los demandantes para congelar los activos. La magistrada valoró el compromiso de Davis de preservar toda la documentación necesaria para asegurar la trazabilidad del dinero, además de la creación del nuevo fideicomiso.