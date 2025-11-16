16 de noviembre de 2025 - 11:47

Caso $Libra: la comisión investigadora del Congreso cierra su informe y lo presenta el martes

El documento reúne meses de testimonios y pruebas vinculadas al escándalo que protagonizó el presidente Javier Milei. “Trabajamos para que todo lo investigado quede claramente reflejado”, asumió el titular.

Escándalo cripto Libra.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La comisión del Congreso que investiga el caso de la criptomoneda $Libra se prepara para cerrar su trabajo: este martes presentará el informe final, cuya redacción está siendo terminada por el diputado y titular de la Coalición Cívica - ARI, Maximiliano Ferraro.

De acuerdo con lo que confirmó Noticias Argentinas, la Comisión investigadora sobre la Criptomoneda $Libra se reunirá el martes 18 de noviembre a las 16 en la Sala 1 del Anexo A, donde se pondrá a consideración y se buscará aprobar el informe final.

Informe final: análisis, testimonios e información

El titular de la comisión reveló que ultima los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante de meses de labor, que serán enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, al frente de la causa.

Los opositores no lograron obtener el testimonio de funcionarios del Poder Ejecutivo involucrados, sostienen que el informe contempla detalles que refuerza la sospecha de que hubo una estafa con la promoción de la moneda virtual.

A través de su cuenta de X, Ferraro contó: “Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión”.

“Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”, completó.

Comisión investigadora: “Vamos a conocer la verdad”

La comisión se creó a raíz de la voluntad opositora de investigar el presunto fraude en la promoción de la criptomoneda $LIBRA desde una publicación en las redes sociales del presidente Javier Milei. Tras el escándalo, el bloque de La Libertad Avanza y el Poder Ejecutivo negaron la posibilidad del fraude y buscaron obstruir la creación de la comisión al sostener que entorpecería la tarea de la Justicia.

Asimismo, el diputado que responde a la dirigente Elisa “Lilita” Carrió responsabilizó al Gobierno de entorpecer la investigación “por la trazabilidad del dinero, por la información que revelamos, procesamos y distintas instancias coincidieron”. “Vamos a ser perseverantes y vamos a conocer la verdad. Nos vemos el próximo martes en la presentación del informe final de la Comisión Investigadora $LIBRA”, prometió.

