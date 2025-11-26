El consumo sigue sin repuntar: las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings cayeron en septiembre

Las ventas en supermercados, shoppings y autoservicios mayoristas cayeron en septiembre. De esta manera, continúa la tendencia negativa, mientras el consumo sigue sin repuntar.
Los datos se desprenden de los informes del Indec, que confirman una desaceleración en el consumo masivo y en la reposición comercial.
Las ventas en supermercados, shoppings y autoservicios mayoristas cayeron en septiembre. De esta manera, continúa la tendencia negativa, mientras el consumo sigue sin repuntar.
Los datos son desprendidos de los informes que difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Durante el noveno mes del año, las ventas cayeron 0,8% interanual y 0,2% respecto a agosto. En lo que va del año presentó una variación creciente de 2,7% respecto a igual período de 2024.
En septiembre, las ventas en los centros de compra bajaron 3,4% interanual.
Las ventas cayeron 13,1% interanual y 5,2% respecto de agosto. En el acumulado de los nueves meses cayó 7,4% en comparación con el mismo período del 2024.