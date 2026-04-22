Freno en la actividad económica: cayó 2,6% en febrero ante el desplome de la industria y el comercio

La actividad económica en el país experimentó una desaceleración en febrero de 2026 , registrando una caída del 2,6% respecto a enero , según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicados por el Indec.

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En el mismo sentido, la variación interanual también fue negativa, con un retroceso del 2,1% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El informe revela una marcada dualidad en el sistema productivo. Por un lado, siete ramas de actividad exhibieron retrocesos , siendo los sectores más golpeados la industria manufacturera (-8,7%) y el comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0%) .

Estos dos rubros fueron determinantes en el resultado final, restando 2,2 puntos porcentuales al indicador general. Asimismo, se observaron bajas en los sectores de electricidad, gas y agua (-6%) y en la administración pública (-1,5%).

Actividad económica indec

En la vereda opuesta, ocho sectores lograron cerrar el mes en terreno positivo. La pesca lideró el crecimiento con un salto del 14,8%, seguida por la explotación de minas y canteras (9,9%) y la agricultura y ganadería (8,4%). La minería se consolidó como el sector de mayor impacto positivo, sumando, junto al agro, 0,8 puntos porcentuales a la evolución del EMAE.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado la posibilidad de un mal dato para el segundo mes del año. Sin embargo, el funcionario destacó que la tendencia-ciclo se mantuvo positiva (0,1% m/m) y justificó la caída puntual de febrero debido a que el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025 y se vio afectado por un paro general.

Caputo se mostró optimista hacia el futuro, asegurando que a partir de abril comenzarán "los mejores 18 meses de las últimas dos décadas".